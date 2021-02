Eiza González enamora en leggings texturizados y muestra su amor por la ropa sencilla

Eiza González está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera. La actriz mexicana, de 31 años, protagoniza la reciente película de Netflix 'I Care a Lot' al lado de Rosamund Pike y se ha ganado elogios de la crítica.

No cabe dudas ya del talento de la actriz, quien comenzó su carrera en Hollywood con papeles secundarios y ha escalado poco a poco a roles principales a punta de talento y, es imposible negarlo, una belleza que hipnotiza.

Desde que caminó por la alfombra roja de los Premios de la Academia con el vestido amarillo que quedó en la historia de la moda, Eiza González no ha dejado de ser perseguida por la prensa.

Fue un look que cambió su destino en Hollywood / Instagram

Ejemplo de esto son las constantes fotografías que surgen de ella en las redes sociales cuando está realizando actividades diarias, pero siempre respetando su espacio.

Una de ellas se hizo viral hace solo unos días y dejó a sus fanáticos más enamorados que nunca. Eiza González demostró su favoritismo hacia las prendas básicas al salir por un café luciendo leggings y playera.

Una playera cortada en la parte baja y leggings texturizados fue todo lo que necesito Eiza para salir por su café matutino. Complementó el atuendo con unos tenis blancos y medias de algodón por el tobillo.

La actriz prefiere un atuendo sencillo por sobre el lujo / Instagram: @eizagonzalez

La actriz, quien pronto vuelve a la pantalla grande cuando se estrene Godzilla vs Kong, habló hace poco de lo mucho que significó para ella el rol en la cinta de Netflix, donde interpreta a una mujer que hará todo por ser exitosa.

En entrevista para Entertainment Tonight, comentó "Siento que lo hemos visto tantas veces en la pantalla con personajes masculinos y, sin embargo, siempre etiquetamos a los personajes femeninos que son así como 'desagradables"".

"[A la gente] le gusta decir mucho esa palabra. Incluso escuché a personas que han visto la cinta y dicen, 'Ella no puede caer en ser desagradable'. Y yo digo, ' ¿Por qué, porque no estás acostumbrado a ver a las mujeres redimirse? Y creo que eso es triste. Es una muestra perfecta de lo que la sociedad ha dictado para las mujeres durante tanto tiempo, y me encanta que sea un desafío".

