Descubre qué fue de la divertida 'hermana Fortunata' de "Carita de ángel"

Hace poco más de 20 años aterrizó en la pantalla chica mexicana la telenovela Carita de Ángel, una exitosa historia infantil protagonizada por Daniela Aedo, Lisette Morelos y Miguel de León, bajo la producción de Nicandro Díaz para Televisa, que acaparó por completo el gusto del público de la época.

Así es la vida de ‘Chabelita’ de “Carita de ángel” a 20 años del estreno de la novela Sandra Itzel actualmente tiene 26 años.

Durante su transmisión, el melodrama conquistó a la audiencia con las vivencias de la pequeña ‘Dulce María’ en el internado de monjas “Reina de América” y los inolvidables personajes que la arroparon a lo largo de la trama, como la divertida y golosa 'hermana Fortunata Rico’, interpretada por la actriz mexicana Adriana Acosta.

En la ficción, esta monja se robó el corazón de los espectadores con su gran simpatía y por ser cómplice, junto a la 'hermana Cecilia’, de la tierna protagonista en todas sus aventuras al punto de que muchos siguen recordando con cariño a este emblemático rol de las telenovelas.

Sin embargo, tras inmortalizarse en ese personaje, el rostro de Acosta, quien debutó en la televisión en la década de los 90 con participaciones en producciones como Agujetas de color de rosa (1994), Luz Clarita (1996) y Amor gitano (1999), no ha vuelto a verse en la pantalla y su nombre tampoco a escucharse, por lo que muchos seguidores de esta ficción inevitablemente se preguntan qué ha sido de su vida a casi dos décadas desde que esta trama finalizó.

Twitter: @acostaoficial

¿Qué pasó con la 'hermana Fortunata’ tras Carita de ángel?

Luego de su destacable participación en la telenovela Carita de Ángel, que le valió una gran popularidad en México y Latinoamérica, la actriz Adriana Acosta inmediatamente continuó su trayectoria artística encarnando nuevamente a la 'hermana Fortunata’ en la versión teatral del melodrama infantil que se estrenó sobre las tablas poco después del final de la ficción de la televisora de San Ángel en 2001.

Mientras participaba en la puesta en escena, la intérprete de entonces 28 años sorprendió al develar en una entrevista a El Universal que si no lograba perder peso se iba a retirar de la actuación. De hecho, aseguró al medio que no aceptarían ningún rol.

"La verdad es que empecé a subir de peso durante la grabación de Carita de ángel. Yo creo que fue por nervios, pero por el momento, tengo que estar tranquila para comenzar el tratamiento, que espero, esta vez si me baje”, afirmó la artista que comenzó su carrera artística como cantante del extinto trío musical Curvas peligrosas, exitoso en los años 90, el cual incluso interpretó el tema principal del teledrama Agujetas de color de rosa.

Twitter: @acostaoficial

"Cuando ingresé al grupo, estaba ‘llenita’, pero realmente no me importaba. Es más, puedo decir que en esos momentos me sentía muy segura y que fue algo que me hizo conseguir trabajo fácilmente. Hoy, me siento mal (…)”, dijo. “Le echo un poco la culpa (de su aumento de peso) a que estoy sola, toda mi familia está en Quintana Roo; a la falta de oportunidades en televisión y a mis nervios”.

En esa ocasión, además agregó: "Por el momento no tengo trabajo en la televisión. Pero creo que si me invitaran diría que no. Yo quiero que me den otro tipo de papeles y no siempre el de la ‘gordita’. Creo que tengo la capacidad para realizar otro tipo de personaje”.

"En Estados Unidos y en México, manejan a la mujer esbelta, güera y de ojos azules. Eso no es la realidad (…). Lo ideal sería que pudieran dar a conocer el papel de una persona con sobrepeso, a la que también le pasan cosas buenas y malas; que ama y que la aman", opinó.

Empero, posterior a estas declaraciones, Acosta prosiguió construyendo su trayectoria actoral con apariciones esporádicas en diferentes proyectos televisivos. Su primer papel en una producción tras despedirse definitivamente de ‘Fortunata’ en el teatro fue el de ‘Graciela de Batalla’ en la telenovela infantil ¡Vivan los niños! (2002), donde nuevamente coincidió en el set con Daniela Aedo.

Después de ser parte de la exitosa ficción infantil encabezada por Andrea Legarreta y Eduardo Capetillo, continuó participando en episodios del unitario Mujer casos de la vida real, en el que fue parte del reparto entre 1998 y 2003; destaca Imdb. Luego de su salida de este programa, se sumó al elenco de otras dos telenovelas más: Ángel Rebelde (2004) y Dame Chocolate (2007).

Twitter: @acostaoficial

No obstante, tras su actuación como ‘Matilde’ en la novela de Telemundo encabezada por Carlos Ponce y Génesis Rodríguez, Acosta se mantuvo alejada del medio artístico hasta el año 2012, cuando regresó para estrenarse en el cine como parte del elenco de El Arribo de Conrado Sierra, un largometraje donde compartió créditos con actrices como Maite Perroni y Susana Dosamantes.

Twitter: @acostaoficial

Lamentablemente, desde entonces, la eterna 'hermana Fortunata’ se desvaneció por completo del mundo del espectáculo y de la vida pública; no ha participado en ningún otro proyecto, no ha concedido entrevista alguna y tampoco posee perfiles oficiales en redes sociales por lo que se desconoce cómo vive sus días en la actualidad. En las redes, apenas circulan algunas imágenes de ella de años pasados.

Twitter: @acostaoficial

Pese a esto, cabe destacar que en su plática a El Universal en 2001, la retirada histrionisa podría haber dado una pista. Y es que destapó que en ese momento de su vida no le daba temor no trabajar en telenovelas porque antes de debutar en la pequeña pantalla había pensado dedicarse a dar clases de solfeo a niños, algo que disfrutaba y además sabía hacer.

"Mi plan es, si no logró adelgazar, me iré a dar clases de solfeo a los niños de la escuela en donde estudié. Yo sé que tengo trabajo y la verdad también me gusta hacerlo”, aseveró en esa oportunidad.

Y aunque ciencia cierta no se sabe a nada sobre su vida actual, personal o profesional, lo que sí es seguro es que Adriana permanece indeleble en la mente y corazón de los espectadores mexicanos por su actuación como la entrañable 'hermana Fortunata’ de Carita de ángel.

También te puede interesar: