'Spiderman 3': actores bromean con el posible título de la película y filtran las primeras imágenes de la cinta

'Spiderman 3' va en serio, con un elenco ambicioso y una idea prometedora de instalar un multiverso (o un 'spiderverso) en la tercera película de Tom Holland como Peter Parker. Pero siempre hay tiempo para bromas, especialmente cuando se trata de un reparto de una cinta en la que hay toques de humor.

La noche de este martes 24 de febrero, irónicamente, Holland, Zendaya (M.J.) y Jacob Batalon (Ned) se pusieron de acuerdo —seguramente en asociación con el director Jon Watts— para publicar el posible título de la próxima película. Pero todo se trató de una broma que incluyó hasta tres diferentes nombres para el largometraje.

Los tres actores publicaron las primeras imágenes de 'Spiderman 3' y añadieron el supuesto título para la cinta, pero cada uno compartió uno diferente.

"Muy emocionado de anunciar el nuevo título de 'Spiderman'. No puedo esperar a que todos ustedes vean lo que hemos estado haciendo. Amor desde Atlanta", escribió Tom Holland, quien añadió una imagen con el título 'Phone Home' (Teléfono de casa).

Zendaya, por su parte, compartió otra fotografía y el título 'Home slice' (Pedazo de casa en español) y también destacó su emoción por anunciar el supuesto título y resaltó el regreso de los amigos de Peter Parker.

Jacob Batalon fue más detallista y escribió: "Estamos muy emocionados de compartir el título de nuestra nueva película. ¡Desliza el dedo hacia la derecha para ver la gran revelación! También disfruta de esta imagen exclusiva de la película, solo un regalo adicional de nuestra parte".

Su título: 'Home-Wrecker' (Rompe hogares en español).

Detalles de las imágenes e interacción entre los bromistas

Luego de publicar los posts, los actores interactuaron y mantuvieron el humor de su broma, preguntándose qué estaba pasando, desconociendo los posts de sus compañeros de reparto y hasta exigiendo explicaciones al director Jon Watts.

Lo único que parece real de los posts de los actores son las primeras imágenes de la película, en la que se puede observar al grupo de amigos en un lugar desconocido, que parece ser una vieja y tenebrosa casa.

Según los reportes posteriores a la broma de Holland, Zendaya y Batalon, el posible nombre para 'Spiderman 3' sería 'No way home' ('No hay regreso a casa'). La película se estrenará el 17 de diciembre de este año.

