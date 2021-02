'Spiderman: No Way Home', las primeras reacciones a la película con Tom Holland

La secuela de 'Spiderman: Homecoming' y 'Spiderman: Far From Home' ya tiene título. Luego de varios rumores e incluso bromas por parte de los actores del elenco de 'Spiderman 3', Marvel Studios y Sony Pictures han confirmado el nombre de la tercera película de 'Spidey' con Tom Holland.

'Spiderman: No Way Home' ('No hay camino a casa' en español) es el título de la cinta, que se estrenará el 17 de diciembre de 2021 y es dirigida por Jon Watts, a cargo de la saga del Hombre Araña con Holland como protagonista.

A través de las cuentas de redes sociales de la película, se difundió un video en el que aparecen Holland, Zendaya (M.J.) y Jacob Batalon (Ned). En él, el actor protagonista sale de la oficina del director Watts, en lo que parecía una reunión para elegir el nombre de la cinta, tras las bromas que generó el equipo sobre el hombre.

Zendaya y Batalon lo acompañan afuera, hasta que finalmente Zendaya con su dedo a punta hacia una dirección en la que queda una pizarra, con varios de los nombres que se rumoraron hasta este miércoles 24 de febrero, con la revelación de 'No Way Home', en el centro del pizarrón.

Las reacciones

Como era de esperarse, y siendo el arácnido héroe uno de los favoritos, las reacciones a través de redes sociales no se hicieron esperar.

Las comparaciones con la serie del momento, WandaVision, no se hicieron esperar.

Las teorías sobre la información revelada en la imagen que anunció el nombre de la nueva entrega de Spiderman tampoco se hicieron esperar.

Especulando aquí en Brainstorm, la forma alrededor del título tiene un parecido a la Isla de Puerto Rico 🇵🇷… ¿Veremos #MilesMorales hacer su debut en el #MCU ? ¿Que creen? #SpiderMan3 #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/E6GVKvCag9 — BrainstormPR (@Storm3Brain) February 24, 2021

Sin duda es un buen momento para ser fan de los superhéroes.

Primeras imágenes de 'No Way Home'

Antes de filtrarse oficialmente el nombre de 'Spiderman 3', los actores publicaron en Instagram las primeras imágenes de la entrega, en las que se puede observar al grupo de amigos en un lugar desconocido, que parece ser una vieja y tenebrosa casa.

Además, a los post añadieron títulos falsos de la película. Holland publicó 'Home Phone', Zendaya 'Home slice' y Jacob Batalon 'Home-Wrecker'.

