Yalitza Aparicio conducirá los Golden Globes mientras pone la diversidad étnica en alto

Hace casi dos años Yalitza Aparicio logró fama internacional tras su debut en el multipremiado filme del director mexicano Alfonso Cuarón, Roma. Y aunque la actriz originaria de Tlaxiaco Oaxaca no ha vuelto a la pantalla grande, su voz ha resonado en muchas instancias.

En 2019, Yalitza Aparicio fue incluida en la lista de las 100 mujeres más influyentes del mundo de la BBC, y desde ese año forma parte de los mexicanos miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, lo que le ha abierto un camino para poner en el foco público causas no vistas y manifestar su apoyo a comunidades con las que se identifica.

“Hay muchas cosas que me propuse hacer desde que me di cuenta que mi voz podía ser escuchada. Decidí continuar en el medio del espectáculo después de dudarlo por la revolución que vino a mi vida después de Roma, porque entendí que este puede ser vehículo para seguir abriendo oportunidades a mi gente. Para evidenciar la discriminación, de la que yo también fui objeto, y erradicar los estereotipos”; declaró la intérprete en una entrevista con Publimetro.

Desde que en 2019, Yalitza fue nombrada Embajadora de Buena voluntad de la Unesco para los pueblos indígenas, no ha dejado de compartir en cada evento sus ideas y de demostrar que ella es el ejemplo claro de la causa por la que lucha.

“Jamás pensé que podría ser parte de este medio, porque crecemos pensando que es un mundo inalcanzable, pero la verdad es que no es así. Quiero transmitir el mensaje de que los sueños pueden cumplirse, que nuestra mayor limitante somos nosotros mismos cuando no nos tenemos confianza. Yo continuaré con mi labor de demostrar que los pueblos indígenas somos parte de este sistema y que siempre lo hemos sido”.

Y continuó: “Mi vida ha dado un cambio muy grande, sé que mi voz puede llegar a muchos puntos y a muchos rincones. Que puedo ayudar a compartir mensajes que antes no decía con palabras sino con actos y en esta ocasión qué mejor que hacerlo que conduciendo, tal vez somos diversos pero eso no quiere decir que tengas distintas oportunidades, las oportunidades y e momento de tomarlas”.

Consciente de los cambios políticos en Estados Unidos tras la llegada de Joe Biden a la presidencia de este país, Yalitza Aparicio tiene esperanza que las condiciones para los migrantes también cambien. “Tengo la esperanza de que haya más oportunidades. Comienza este nuevo gobierno y con él sabemos que hay muchas cosas que van cambiando. Lo que pido es que se den más oportunidades para todos los sectores, para los latinos que somos parte de este progreso. Pido que se nos tome en cuenta y se salvaguarden nuestros derechos”.

Alejada aún del cine -pues está a la espera de la confirmación y el lanzamiento de nuevos proyectos- Yalitza se prepara para la conducción de la próxima entrega de los Golden Globes, que se realizarán este fin de semana desde California.

Yalitza Aparicio presentará, junto a la conductora Leticia Sahagún, un programa llamado Punto de Encuentro TNT, en el que hablará de los nominados de este año, además de compartir su experiencia en la industria cinematográfica para analizar las fortalezas de cada uno de ellos, entrevistarlos, destacar las mejores producciones de la temporada, anticipar cuáles podrían ser las sorpresas, los favoritos y aspectos más destacados de una de las galas más tradicionales del cine y la televisión

“Para mí es una gran oportunidad presentarme como conductora. Es algo muy valioso para nosotros los mexicanos el ver una representatividad en las pantallas, creo que mas allá de decir de dónde eres o qué facciones tienes, es la serie de oportunidades que da TNT de mostrar la diversidad que hay, de nuestras habilidades, más allá de los estereotipos. Me siento feliz de poder contar con esta oportunidad”, declaró la actriz.

La actriz de 27 años reconoció que la pandemia hizo nuevamente que la ceremonia de la premiación se realice a distancia, no obstante, para ella representa una oportunidad para demostrar todas sus habilidades.

“No será sencillo porque ya nos dijeron que cualquier cosa puede pasar. Hay muchas cosas que nos vamos a perder en esta nueva edición, pero hay una nueva forma de manejar esto. Creo que quien lo va a tener mas complicado es el equipo técnico, pero también son cosas que tenemos que ir ajustando, no nos podemos quedar parados, debemos encontrar la manera de reactivarnos, de hacer que las cosas sucedan, con o sin pandemia. Hacerlas bien y con todo el cuidado posible”.

La edición número 78 de los Golden Globes se transmitirá el próximo domingo, a continuación del show conducido por Yalitza Aparicio y Leticia Sahagún. La ceremonia destaca por ser el inicio de la temporada de premios que se entregan en la industria del cine y la televisión, y sus resultados suelen ser un adelanto de lo que ocurrirá en otras ceremonias.

De nuevo, las humoristas Tina Fay y Amy Poehler presentarán la ceremonia, lo que es una garantía de risas y diversión. El dúo cómico formó parte de las ediciones de 2013, 2014 y 2015. Saltó a la fama con el mítico programa Saturday Night Live.

Cifra

18: 30 horas, Punto de Encuentro TNT con Yalitza Aparicio y Leticia Sahagún por la cadena de televisión TNT, así como YouTube, Twitter y Facebook.

Nominados

Series

The Crown. La producción sobre la monarquía inglesa que se ha convertido en la joya de la corona de Netflix, parte como la gran favorita de la edición. La realeza se medirá en el género dramático contra Ozark, Ratched, Territorio Lovecraft y The Mandalorian. En comedia, Schitt's Creek llega como gran favorita con cinco nominaciones después de arrasar en los Emmy, donde se llevó nueve premios.

Películas

Nomadland. La cinta de Chloé Chao, ganadora del León de Oro del pasado Festival de Venecia y cinta presentada en el 18a edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, FICM, competirá como Mejor Película contra The Father, Mank, Promising young Woman y Trial of the Chicago 7.

Actores

Mixto. Mientras que Viola Davis destaca por su trabajo en Ma Rainey’s black bottom y Andra Day por The United States vs. Billie Holiday, Vanessa Kirby lo hace por Pieces of a woman, Frances McDormand por Nomadland y Carey Mulligan por Promising young woman. En el lado masculino compiten Riz Ahmed por su trabajo en Sound of Metal, Chadwick Boseman en Ma Rainey’s Black Bottom, Anthony Hopkins por The Father, Gary Oldman en Mank y Tahar Rahim en The Mauritanian.

Sorpresas

Adicionales. El pionero de la televisión Norman Lear recibirá el premio Carol Burnett por su trayectoria de logros y la actriz y activista Jane Fonda recibirá el premio Cecil B. deMille por sus destacadas contribuciones a la industria.

