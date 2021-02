Diego Boneta no tiene comunicación con Luis Miguel desde la primera temporada de la serie

La segunda temporada de 'Luis Miguel: la serie', el biopic de Netflix sobre "El Sol de México", se estrena el próximo 18 de abril de 2021, es decir, solo quedan menos de dos meses para el lanzamiento, con Diego Boneta como el protagonista.

La serie catapultó la carrera del actor de 30 años, quien luego consiguió papeles en siete películas y obtuvo el Premio Seguso en el Festival Internacional de Venecia al Mejor Actor Juvenil en 2020.

Recientemente, Boneta dio una entrevista a la revista 'Quién', y explicó que actualmente no tiene comunicación con Luis Miguel. Dio detalles sobre los motivos.

"Esta vez no nos pudimos ver por la pandemia, no se pudo dar. Pero después del tiempo que pasamos juntos antes de la primera temporada yo sentía que no era necesario porque también platicamos de varias cosas de lo que seguía", sostuvo el actor, quien mantuvo una buena relación con Luismi desde que se juntaron previo al estreno de la serie.

Detalles sobre la temporada 2

Diego Boneta dio detalles sobre lo que será la segunda temporada de 'Luis Miguel: la serie'. Aseguró que será muy especial y diferente.

"Lo que más me gusta de esta nueva temporada es que se va a ver a un Luis Miguel más humano que en la anterior. Espero que la gente esté tan feliz como nosotros después de haber filmado esta segunda temporada porque la verdad creo que hicimos algo muy especial y diferente".

Finalmente, destacó que la serie sentirá la salida del elenco de Óscar Janeada, pero indicó que el personaje de Luis Rey está "presente porque dejó un alto impacto en Luis Miguel". "Lo que él hizo con el personaje de Luis Rey fue icónico y no habrá manera de suplir eso", puntualizó.

