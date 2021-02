Erika Buenfil defiende a su hijo Nicolás, criticado por usar vestido

Un video para Tik Tok de Erika Buenfil y su hijo Nicolás ha causado revuelo, reacciones y críticas para el joven de 16 años, que para la publicación utilizó un vestido de dama, generando controversia.

Por ello, la actriz mexicana salió en defensa de su hijo, señalado por algunos usuarios de las redes sociales que cuestionaron su orientación sexual.

Erika habló al respecto en el programa matutino 'Hoy'. A través de una entrevista, la proclamada como "Reina del Tik Tok" dijo estar segura de la sexualidad de Nicolás Buenfil.

"Si alguien sabe lo que tengo de hijo (soy yo), y aparte no tendría problemas de ningún tipo de cualquier tipo de situación ¡eh!, tampoco, pero se disfrazó porque esa era la intención. De hecho, tengo muchos compañeros actores que también se disfrazan y el Tik Tok es para eso, para disfrazarse, para jugar, para reírse y mi hijo lo estaba haciendo… ¿y qué? Yo estaba muerta de risa", aseguró Erika Buenfil.

Erika, además, dejó claro que tanto ella como su hijo no tiene ningún problema con el tema de la diversidasd sexual: "Mi hijo es tan incluyente en todos los aspectos que no nos cuesta ningún trabajo. A mí tampoco me cuesta ningún trabajo por mi carrera, por mi vida, por mi forma de pensar".

"Yo soy súper abierta y no tengo ningún problema. Tengo amigas y conocidas y conocidos con todo tipo de preferencias, como dices tú, y de muchas formas de ser, y todos siempre están en mi corazón", explicó.

Érika Buenfil mostró su proceso de maquillaje y peinado sin miedo de lucir al natural La actriz lo ha mostrado todo por las redes sociales

Desmiente romance

Erika Buenfil, por otra parte, desmintió en 'Hoy' que esté viviendo un nuevo romance, pero confesó que las puertas de su corazón están abiertas al amor y a sus 57 años espera volver a enamorarse.

"¡Hazme la buena! No tengo galán, no tengo porque no quiero realmente y no he encontrado. La pandemia no ayuda, pero aparte no ayudo yo tampoco, entonces… pues no tengo".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: