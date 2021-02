'WandaVision': penúltimo episodio llega este viernes y resolvería el misterio más grande de la serie

Se acerca el final de 'WandaVision' y los fans suspiran por los últimos dos capítulos de la serie protagonizada por la Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen) y Visión (Paul Bettany). Este viernes 26 de febrero llega el penúltimo episodio, el octavo, que resolvería el misterio más grande de la ficción.

La siguiente información puede contener spoilers sobre la ficción de Marvel Studios, por lo que si aún no has visto el capítulo 7 o no has podido ver desde el inicio 'WandaVision', te recomendamos dejar de leer el contenido.

El séptimo episodio de la serie nos dejó la incógnita de si Agnes (Kathryn Hahn), ahora identificada como Agatha Harkness, una de las milenarias brujas de los juicios de las brujas de Salem, es la verdadera villana de 'WandaVision'. En los cómics, es ella quien le enseña la magia real a Wanda y le explica cómo usar sus poderes.

Pero aún hay una duda, quizá más importante que la de Agatha: ¿Quién es realmente Pietro Maximoff (Evan Peters)? ¿Por qué es el Quicksilver de los 'X-Men' y no Aaron Taylor-Johnson, de 'Avengers: Era de Ultrón? Las respuestas a esas preguntas deberían llegar este viernes, antes del clímax final de 'WandaVision'.

Para muchos fans, este Pietro sería realmente el villano Mephisto, la representación del diablo en los cómics de Marvel, quien ingresaría por primera vez al UCM de cara al multiverso que planea Marvel Studios.

La escena post créditos del capítulo anterior aumentó las sospechas, en la que Monica Rambeau (Teyonah Parris) intenta entrar a la casa de Agnes, descubriendo una entrada su sótano donde tiene bajo sus poderes a la protagonista, pero antes la intercepta el supuesto Pietro.

Los gemelos podrían ser la clave

En los cómics, los gemelos Billy y Tommy son absorbidos por Mephisto, provocando un trauma en la Bruja Escarlata, quien pierde su memoria a manos de Agatha, en un intento de ayudarla.

Pero luego, Wanda recupera sus recuerdos y se enfrenta a su maestra de magia. En un arrebato de ira la mata, pero luego reaparece, sin rencores, como guía espiritual de la Bruja Escarlata.

En la historia original, Wanda idecide utilizar una pieza del alma del villano para crear a sus hijos. Pero la existencia de los niños es débil, y ante cualquier distracción, los pequeños desaparecen.

Esa parte de la historia coincide con la desaparición de Billy y Tommy en el episodio 7, los problemas de memoria de Wanda Maximoff, quien no recuerda cómo creó la realidad paralela en Westview y cómo logró quedar embarazada.

