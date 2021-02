Adele muestra cómo usar un pantalón palazo bota ancha y blusa de piel con estilo

Adele siempre ha sido una de las cantantes más elegantes. En sus conciertos, ya sean dentro de teatros antiguos o ante miles de fanáticos en estadios, utiliza vestidos y atuendos llenos de brillo.

La intérprete británica, quien saltó a la fama con canciones como Someone like you y Rolling in the deep, no limita su estilo al escenario, también lo lleva a las calles y en sus visitas a programas de televisión.

A la cantante le gusta resaltar bajo los reflectores del escenario / Foto/@adele

Ejemplo de esto ocurrió hace algunos años, cuando Adele utilizó un abrigo de estampado tweed con piel de peluche, combinado con unos leggings negros de cuero y botas cortas de gamuza.

Dicho outfit puede ser llevado por cualquier tipo de cuerpo, perfecto para un clima frío pero también se adapta al calor eliminando el abrigo y añadiendo una blusa fina o una playera ancha.

Otra outfit que definitivamente pasará a la historia como uno de los más originales dejó en evidencia la creatividad que tiene la británica, una que no solo se limita para la música.

Adele fue captada en las calles de Berlín, saliendo de un desfile en la Semana de la Moda, usando una blusa negra con piel de peluche y cuero marrón, la que combinó con un pantalón palazo negro bota ancha.

Con piezas sencillas y toque únicos sacados de su mente sin límite, la ganadora del Grammy logra dar un giro a lo que hubiera podido ser un aburrido atuendo, demostrando que conoce cómo vestir.

En su vuelta al ojo público, lució hermosa con un sencillo vestido negro en SNL / Foto/Pinterest

Enfocada en su nuevo disco, Adele continúa trabajando arduamente en el estudio de grabación, para entonces poder complacer a sus millones de fanáticos en el mundo quienes esperan nueva música de su reina.

