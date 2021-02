Dulce María muestra la chamarra de mezclilla estampada que será tendencia en primavera

Dulce María ha mostrado su lado más tierno en las últimas semanas al lado de su bebé María Paula, fruto de su matrimonio con Paco Álvarez, con quien tiene una relación de ensueño. La maternidad ha sido pura dicha para la cantante y actriz, enterneciendo a sus fans con cada una de las imágenes que comparte en redes.

"Tú me enseñaste un amor que no conocía, un amor inmenso más grande que el miedo, el cansancio, el dolor y la vida, incondicional… Te amo mi Lunita, mi estrellita, lo más hermoso de mi mundo", escribió en una de sus más recientes publicaciones en Instagram, al mostrar una foto con su bebé en brazos mientras le daba un tierno beso.

La estrella de la telenovela Rebelde reconoció que la vida de mamá puede ser complicada, pero que está disfrutando al máximo estar con su bebé y brindarle todo el apoyo que necesita: "Así amanecimos… ❤️❤️❤️ 🤱🏻y así estamos toda la noche cada dos o 3 horas 🙈😓😅 pero la amo con todo mi ser y cuando más cansada estoy me sonríe y eso me derrite y me da fuerza para darle lo mejor de mí aunque esté agotada".

Aunque, a la par de este lado tierno, Dulce María sorprendió a sus fans al publicar una foto suya luciendo tan solo una playera y una panty mientras descansaba en la cama una mañana. "Buenos días… by @pacoalvarezv hace algún tiempo…", escribió al publicar la foto que superó los 170 mil likes de sus fans.

Después de algún tiempo alejada de la música, ahora Dulce María regresa con su nuevo tema Nunca, del cual ya compartió un extracto en redes sociales causando furor entre sus fanáticos, que comenzó a sumar desde que formó parte de la agrupación RBD.

Y retomó sus reuniones de trabajo con un look casual pero muy creativo, protagonizado por esta chamarra de mezclilla estampada que seguro se convertirá en tendencia esta primavera. Se trata de una pieza clásica y muy versátil a la hora de combinarla con distintas prendas de ropa.

