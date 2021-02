Hija mayor de Issabela Camil y Sergio Mayer debutará como actriz en una película

En octubre de 2006, Issabela Camil y Sergio Mayer se convirtieron en papás de una pequeña a la que bautizaron Camila Antonia. Hoy, su primogénita tiene 14 años y está lista para seguir sus pasos en el mundo de la actuación, algo que comenzará a hacer muy pronto con su debut como intérprete en una película.

En días recientes, la actriz de Vencer el desamor y su primer retoño con Mayer sostuvieron un encuentro con medios desde un aeropuerto donde revelaron que el motivo de su viaje en plena pandemia se debía a que la jovencita había sido seleccionada para el elenco de una cinta “extraordinaria” y se dirigía a cumplir su primer llamado.

"Viajamos porque Antonia tiene trabajo. Se quedó en una peli, ya se sabrá en su momento. Nos pidieron que no dijéramos nada", comentó Camil ante la cámaras de programas como Ventaneando. "Es una película extraordinaria. Normalmente, ella venía con sus juguetitos y me esperaba. Y ahora yo la espero", añadió. "Padrísimo (proyecto), con actores extraordinarios".

Por su parte, Antonia Mayer Camil, quien no solo heredó la belleza de sus padres, evidentemente también el talento, relató a la prensa cómo logró ganarse su papel en este largometraje y cómo reaccionó su papá al enterarse de que había obtenido un personaje. "No fue tan difícil el casting, solo me tuve que aprender como dos escenas y estuvo fácil, la verdad", aseveró confiada.

"(Mi padre me dijo que) es un trabajo muy importante para nuestra familia, por obvias razones, y que debería apreciar mucho que tuve esta oportunidad", compartió la también hermana mayor de Victoria Mayer Camil.

Por otro lado, durante la conversación, los reporteros cuestionaron a Issabela Camil sobre la bioserie de Luis Miguel y si estaba preparada para lo que se presentaría en la segunda temporada de la ficción, donde su caracterización tuvo un lugar relevante en la primer entrega, que se estrenará el 18 de abril en Netflix.

Ante el cuestionamiento, la estrella de 52 años zanjó: "Sé mi historia, sé mis cosas. Tampoco puedo prohibir que la otra parte (Luis Miguel) cuente su versión. Me mantengo con mucha discreción de mi vida personal y lo voy a hacer siempre".

Sin duda, por ahora la prioridad de Issabela, quien ha logrado equilibrar muy bien su carrera profesional con su rol como madre, es apoyar enteramente a su hija mayor en su estreno como actriz, mismo con el que la jovencita se suma a una larga lista de jóvenes hijos de famosos que comienzan a abrirse brecha en el medio artístico por mérito propio.

