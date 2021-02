Kailani cumplió tres años y Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann celebraron juntos en su fiesta

El amor por su hija Kailani lo puede todo y verla feliz no tiene precio. Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, sus padres separados, celebraron su tercer cumpleaños con su familia, en una asombrosa fiesta este jueves 25 de febrero.

Antes de compartir imágenes de la celebración en la que compartieron con Eugenio Derbez, Vadhir, Alessandra Rosaldo, entre otros invitados, Aislinn y Mauricio publicaron posts en Instagram para desearle a Kailani públicamente un feliz cumpleaños.

"Hoy hace tres años nació una personita que me cambió la vida para siempre, lo que más amo en este mundo y por quién me siento la más viva y feliz, quien me inspira a trabajar todos los días en mí, quien ha sacado mi lado más guerrero y quien me inspira a ser responsable, fuerte y feliz para poder darle el ejemplo de todo aquello que ella puede lograr. Me llena el corazón ver lo feliz que eres y no puedo estar más orgullosa de ti", escribió Aislinn Derbez en un post con un video de Kai cantando.

Por su parte, Mauricio Ochmann también le dedicó unas lindas palabras a su hija, asegurando sentirse orgulloso por ser su papá.

"Hoy esta muñequita está cumpliendo 3 años!!! Me siento profundamente afortunado y agradecido con la vida de ser tu papá!! Happy birthday Kai. Te amo con toda mi alma".

La fiesta

Con mucha complicidad, como si nunca se hubieran separado, Aislinn Derbez y su ex disfrutaron y compartieron juntos en la fiesta de cumpleaños de Kailani.

Han pasado algunos meses del momento en el que la hija de Eugenio Derbez y Ochamnn confirmaron su separación, pero eso no ha sido un pretexto para no llevar una buena relación y convivir frecuentemente para la felicidad de su hija.

"Amo verlos juntos", "Regresen", "Se ven bastante bien juntos", "Resuelvan sus diferencias", fueron algunos de los mensajes que enviaron los fans de Aislinn y Mauricio, pidiendo su regreso tras verlos felices juntos.

La temática del cumple de Kai fue de caballos y la decoración y el pastel fueron el mejor ejemplo de ellos. Aislinn subió a Instagram varias historias con fotos de la fiesta, que tuvo como principal atractivo de entretenimiento un castillo inflable con resbaladilla.

Instagram

La expareja, incluso, compartió en el inflable con Kailani, lanzándose por la resbaladilla, divirtiéndose con la pequeña cumpleañera que también jugó con Aitana Derbez, la hija menor de Eugenio.

Instagram

Lo que más impresionó de las imágenes fue el trato, la complicidad y la química que había entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann. Alessandra Rosaldo capturó un momento en el que se miran mientras cantan el cumpleaños feliz a Kai. ¿Esta fiesta habrá sido el inicio de una reconciliación?

Instagram

