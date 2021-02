Tom Holland no garantiza que seguirá en el papel de Peter Parker después de 'Spiderman: No Way Home'

Después de una ola de rumores que incluyó hasta bromas de los actores del elenco, incluyendo al protagonista Tom Holland, 'Spiderman 3' tiene título: 'Spiderman: No Way Home'.

Pero una nueva duda gira en torno de la historia de Peter Parker, al menos en la actualidad, con Holland como el aclamado Peter Parker de los cómics de Marvel. El contrato del actor como el intérprete del Hombre Araña finaliza después de su tercera película en solitario y no hay garantías, por ahora, de que continúe en el papel.

"Spiderman 3' será la última para mí (con contrato), así que siempre les he dicho que si quieren que vuelva estaré allí en un segundo", declaró Tom Holland en una entrevista con 'Collider', asegurando que su deseo es seguir interpretando a Spiderman en el UCM.

Explicó y reflexionó: "He amado cada minuto de formar parte de este increíble mundo. Ha cambiado mi vida para mejor, así que soy afortunado de estar aquí. Si me quieren de vuelta, allí estaré. Si no quieren, caminaré hacia el atardecer como una persona muy muy feliz porque ha sido un viaje increíble".

Tom Holland aclara si Tobey Maguire y Andrew Garfield aparecerán o no en ‘Spiderman 3’ La llegada de un multiverso de varios Spiderman es uno de los grandes rumores sobre ‘Spiderman 3’, protagonizada por Tom Holland

Primeras imágenes de 'No Way Home'

Luego de que Tom Holland, Zendaya y compañía compartieran las primeras imágenes de 'Spiderman: No Way Home', las mismas han sido publicadas por la cuenta oficial de Instagram de la cinta.

Muchas incógnitas hay en torno al largometraje. Lo cierto es que será una película de regresos de villanos, como el de Electro con Jamie Foxx en el papel y el clásico Doctor Octopus con Alfred Molina en la interpretación.

'Spiderman: No Way Home' se estrenará el 17 de diciembre de este año.

