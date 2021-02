¡Spoiler Alert! 'WandaVision' recorre el pasado en el octavo episodio y deja una sorpresa en su escena post créditos

'WandaVision' llegó a su octavo y penúltimo episodio este viernes 26 de febrero, un capítulo que obligó a los fans del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) a ponerse las manos en la cabeza con la escena post créditos tras el final del episodio 8.

Si aún no has visto el octavo capítulo de la ficción de Marvel Studios disponible en la plataforma de streaming de Disney, te recomendamos dejar de leer el contenido desde este artículo, el cual tiene spoilers de la serie y el nuevo episodio.

De regreso al pasado

El episodio 7 de 'WandaVision' terminó con Wanda (Elizabeth Olsen) controlada bajo los poderes de Agnes (Kathryn Hahn), quien terminó siendo la bruja Agatha Harkness, de los juicios de las brujas de Salem. El inicio del octavo capítulo es una referencia del origen de Agatha.

¡Spoiler Alert! ‘WandaVision’ confirma en su séptimo episodio la verdadera identidad de dos personajes El séptimo capítulo, además, dejó la primera escena post créditos de la serie, fortaleciendo una de las teorías sobre su desenlace

Tras liberarla —en parte— de su hechizo controlador, la Bruja Escarlata y su exmentora recorren el pasado para que Wanda recuerde los sucesos que marcaron su vida y que le generaron traumas: su fatídica niñez durante la Guerra Fría y la pérdida de sus padres, la etapa en la que fue voluntaria de experimentos de Hydra, los hechos posteriores a la muerte de su hermano Pietro Maximoff y los primeros momentos que la acercaron a Vision.

Uno de sus últimos recuerdos que revive fue cuando llegó a la sede de S.W.O.R.D a buscar el cuerpo de Vision (Paul Bettany). Allí se encuentra con Tyler Hawyard (Josh Stamberg), director de la organización, quien había hecho creer a Monica Rambeau (Teyonah Parris) y a Jimmy Woo (Randall Park) que la protagonista se había llevado a la fuerza el cadáver de Vision.

Pues no fue así. Cuando Wanda llega a S.W.O.R.D, Hawyard le muestra a su amado desarmado, desmembrado, rompiendo el corazón una vez más de la deprimida Bruja Escarlata. Ella deja el lugar, se monta en su auto y llega Westview, donde estaciona en un terreno que había comprado Vision "para envejecer con ella".

En una ataque de ira, Wanda liberta todos sus poderes, y con la "magia del caos", crea la realidad paralela y, de alguna forma, revive a su amado Vision, lo que descartaría la supuesta llegada al UCM de Mephisto o la teoría sobre su influencia sobre Wanda. O tal vez no…

‘WandaVision’: la historia de los mellizos Billy y Tommy podría ser clave para el desenlace de la serie El origen de los hijos de la Bruja Escarlata y su relación un villano serían la clave para el final de ‘WandaVision’

La escena post créditos

Luego del cara a cara final entre Wanda y Agatha, en el que la malvada bruja tiene apresados a sus hijos, una escena post créditos fue apreciada y catalogada como lo más impactante de la serie, incluso más que cuando llegó el supuesto hermano de la Bruja Escarlata.

En medio de una operación de S.W.O.R.D, Hawyard ordena un "lanzamiento". Se trata de un Vision Blanco, haciendo referencia al personaje White Vision de la saga de cómics 'Vision Quest'. Sería la nueva arma de la organización, con el cuerpo del fallecido héroe, de otro color, sin sentimientos ni recuerdos. Incluso, algunos fans llegaron a pensar que podría tratarse del regreso de Ultrón.

‘WandaVision’: teorías aseguran que Pietro Maximoff es realmente el villano Mephisto Los fans del UCM empiezan a hacerse preguntas y a crear teorías sobre ‘WandaVision’ y la aparición inesperada del hermano de Wanda

Para los fans del UCM, no queda claro quién es el villano: ¿Agatha, Tyler Hawyard y S.W.O.R.D o aún no conocemos al verdadero antagonista? Lo cierto es que el octavo capítulo no respondió una incógnita: ¿qué paso con Monica y el supuesto Pietro (Evan Peters), que se cruzaron en la escena post créditos del capítulo anterior antes que ella ingresara a la casa de Agatha? ¿Será finalmente Mephisto, o como lo identificó la bruja, "Fietro", restándole importancia?

El noveno y último episodio de 'WandaVision' se estrena el próximo viernes 5 de marzo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: