Yalitza Aparicio con pants grises y suéter blanco ensaya para el show previo de los Globos de Oro

En el año 2018, Yalitza Aparicio saltó a la fama con su debut actoral en Roma, una película dirigida por el mexicano Alfonso Cuarón, por el que incluso fue nominada a la categoría mejor actriz en los Premios Oscar. Desde entonces, han pasado dos años en los que la joven nacida en Oaxaca ha estado indetenible disfrutando del éxito de su participación protagónica en la galardonada cinta y ejerciendo una labor como activista y conferencista que le ha permitido erigirse en tiempo récord como una de las mujeres más influyentes.

Aunque Aparicio no ha regresado a la actuación, no ha parado de trabajar y su presencia ha sido cada vez más solicitada en todo el mundo, tanto para desfiles de moda y portadas de revistas como para documentales como Peace Peace, Now Now. Ahora, con la temporada de premios en la industria cinematográfica a punto de arrancar, la también educadora ha vuelto a ser convocada, concretamente, para participar en el pre show de los Globos de Oro, una premiación a la que en el pasado ha asistido como invitada.

Y es que la también miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood fue invitada por TNT para fungir como conductora, junto a la reconocida presentadora Leticia Sahagún, de la gala previa a la ceremonia que la cadena transmitirá el próximo domingo 28 de febrero, una nueva experiencia en su carrera que sin duda la tiene muy feliz y llena de ilusión.

“Estoy muy contenta de aparecer ahora de este lado, creo que me voy a sentir relajada viendo las reacciones de los nominados, pues ya conozco en persona lo que sucede ahí. Estoy agradecida por la invitación…”, manifestó la estrella en una reciente entrevista al diario Milenio.

Con el fin de tener un buen desempeño en este trabajo, la actriz de 27 años comentó en su plática al medio que se ha estado preparando arduamente, indagando todos los detalles de las películas y figuras nominadas en la premiación.

“(Me he preparado) Informándome sobre cómo son las conducciones de estos eventos. Aunque en esta ocasión será diferente, no habrá alfombra roja, muchas cosas van a ser a distancia. Será una oportunidad de revivir la experiencia que tuve con Roma. Se me van a remover muchos recuerdos de aquel día: los nervios, la sensación de no tener idea de lo que estaba pasando. Ahora, del otro lado, podré analizar todo, ver a los nominados y decir: ‘claro, yo sé qué se siente estar ahí”, afirmó.

Pero no solo esto, Yalitza Aparicio también ha estado ensayando junto a Sahagún para destacar el domingo en la emisión de la gala precedente a los Globos de Oro, tal y como lo hicieron la tarde de este jueves 25 de febrero en un encuentro en el plató para el que la fashion trendsetter llevó su look más sencillo.

A través de sus historias en Instagram, Leticia compartió una serie de videos donde se mostró teniendo la lectura de guión del programa junto a Aparicio, quien acudió a la cita en atuendo casual chic compuesto por pants de terciopelo gris de pernera holgada, un suéter blanco y tenis deportivos a juego.

En las grabaciones, Yalitza se ve muy concentrada en sus textos hasta que la conductora la presenta y entonces saluda a la cámara. “¿Lista? ¿Preparada?”, le pregunta Lety, quien antes confesó estar muy feliz de compartir el set con la actriz nominada al Oscar.

“¡Claro que sí! Y si no, así nos vamos a ver”, dijo en broma la eterna ‘Cleo’ de Roma, mostrando su sentido del humor. “No es cierto, estamos ensayando”, expresó señalando el libreto que estaba leyendo.

“Estamos emocionadas y contentas porque estaremos, aunque sea por la tele, con ustedes”, agregó para concluir la embajadora de buena voluntad de la Unesco, quien completó su outfit para ensayar con su terso rostro apenas maquillado, sin accesorios para mantener la apuesta de moda sencilla y con su lacia melena azabache suelta.

Aunque sin duda esta aparición de Yalitza Aparicio como conductora ha causado grandes expectativas, no se trata de su debut en la conducción pues en la última entrega de los Latin Grammy, la histrionisa se desempeñó como presentadora principal, asombrando a todos con sus dotes para apropiarse del escenario y los espectaculares outfits que llevó aquella mágica noche, como los que continuamente porta en todos sus eventos.

El show previo a los Globos de Oro se verá en México este domingo 28 de febrero, a través de la señal de TNT, a las 6:30 de la tarde.

