A esto se dedica el actor que interpretó a Francis en la serie Malcolm el de en medio

La serie Malcolm el de en medio sigue generando reacciones y sumando éxitos desde que fue reestrenada por Amazon Prime. De ahí que las nuevas generaciones que se han "enganchado" con esta producción sientan el interés por conocer a cada uno de sus protagonistas y sobre todo descubrir en qué proyectos actuales están inmersos.

Un claro ejemplo de ello es Francis, el hermano mayor de esta familia disfuncional, pero muy divertida, ya que a pesar de que el actor que lo interpretó, Christopher Masterson,cuenta con una amplia trayectoria y presencia en el cine y televisión, son pocos los detalles que se conocen sobre sus trabajos más recientes.

A esto se dedica el actor que interpretó a Francis en Malcolm el de en medio

Antes de dar el salto a la fama con el personaje de Francis, este joven ya poseía una amplia presencia en proyectos como: Scary Movie y La boda de mi mejor amigo, sin embargo, fue con esta comedia que Christopher alcanzó la fama y el reconocimiento de la audiencia.

Luego de esto, las propuestas y llamados a proyectos como: That 70's Show, Intellectual Property e incluso llegó a prestar su voz para The Wild Thornberrys.

A su larga lista de producciones se le sumaron también: The Masquarade, The Art of Travel, Made For Each Other e Impulse.

Cada uno de estos proyectos lo colmaron de satisfacciones, pero luego de una gran temporada de estar frente a las cámaras decidió hacer una pausa y dedicarse a lo que hoy día ha sido su otra pasión como lo es la música.

Ahora más que nunca está dedicado a su nueva profesión como DJ. Con esta nueva faceta ha estado presente en los más importantes eventos musicales y las rumbas más cotizadas y exclusivas de Estados Unidos.

Y aunque no ha dejado por completo la actuación, esta estrella ha sabido sobrellevar ambas carreras con las que no para de tener éxitos.

