Ángela Aguilar enamora con un mom jeans y una camisa de animal print en un look casual para primavera

Ángela Aguilar está viviendo la dicha de trabajar en lo que ama desde muy joven: la música. Cantar es el paraíso para ella, y comparte parte de esa alegría con sus fans cada vez que lanza una nueva canción, como ahora con su versión del clásico tema Bésame mucho.

"Es una canción que me encanta interpretarla, me encanta ponerle mi estilo y yo creo que esta versión con mariachi nos quedó muy bonita y estoy muy emocionada de que ya la puedan escuchar", manifestó recientemente en una entrevista que concedió al diario LA Times, donde contó detalles de este proyecto.

Además, ofreció detalles de cómo ha sido su formación vocal, hasta llegar a convertirse en la gran cantante que es hoy a sus 17 años. "Mi papá es un maestro que también me ha enseñado muchísimo pero también me ha impulsado para experimentar con diferentes maestros (…) a los 4 o 5 años empecé en un conservatorio de ópera, ahí duré tres años. Después de eso, comencé a trabajar sola con una maestra de ópera", señaló.

Entonces, llegó su formación más adulta: "Dejé eso y empecé a trabajar con Ángeles Ochoa y ella me ayudó con el disco de Primero soy Mexicana. Mi papá me enseñó a hacer falsetes, me enseñó a vibrar la voz, me enseñó a hacer armonías".

Aunque Ángela Aguilar no solo es talentosa en lo musical, sino también en la moda. Para promocionar Bésame mucho, posó con un exquisito vestido rojo estilo sirena, off shoulder y de volantes, con el que resaltó el orgullo por sus raíces mexicanas.

Pero junto a ese lado elegante, la joven también muestra un lado relajado en las entrevistas. Por lo que, en un reciente contacto vía videollamada, conquistó en un mom jeans con una camisa de animal print y varias cadenas doradas, imponiendo su estilo casual.

