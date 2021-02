'WandaVision': fans aseguran en nueva teoría que el villano de la serie es Ultron

Este viernes 26 de febrero se estrenó el octavo y penúltimo episodio de 'WandaVision', y para los fans del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) sigue sin quedar claro quién es el villano de la serie sobre la Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen) y Visión (Paul Bettany).

Varias teorías existen al respecto y hay una que ha tomado mucha fuerza, incluso desplazando a la más aclamada: el regreso de Ultrón, el villano de 'Avengers: Era de Ultrón'.

Este artículo podría tener spoilers, así que si aún no has visto el octavo capítulo de la ficción de Marvel Studios disponible en la plataforma de streaming de Disney, te recomendamos dejar de leer.

A mediados de la serie, la teoría que más se había intensificado era la que aseguraba que Pietro Maximoff (Evan Peters), quien apareció de repente en la ficción, era realmente el villano Mephisto, la representación diabólica de los cómics de Marvel.

Pero la revelación de la verdadera identidad de Agnes (Kathryn Hahn) como la bruja de Salem, Agatha Harkness, apartó la idea de Mephisto. Sin embargo, la serie dejó la puerta abierta hasta el capítulo final, tras no mostrar lo que ocurrió con el supuesto Pietro y Monica Rambeau (Teyonah Parris), quienes se encontraron justo cuando la nueva héroe iba a entrar a la casa de Agnes cuando la bruja controlaba con sus hechizos a Wanda.

Si bien Agatha Harkness luce como una antagonista al querer detener a Wanda, quien ha utilizado magia del caos para crear una realidad paralela en Westview, el capítulo ocho reveló que fue la protagonista quien revivió con esos hechizos a Visión y que no robó el cadáver de su amado realmente. La escena post créditos del penúltimo episodio reveló la verdad.

La escena post créditos del episodio 8 muestra una operación de S.W.O.R.D, en la que el director de la organización Tyler Hawyard (Josh Stamberg) ordena un "lanzamiento". Se trata de un Visión Blanco, haciendo referencia al personaje White Vision de la saga de cómics 'Vision Quest'.

Sería la nueva arma de la organización, con el cuerpo del fallecido héroe, de otro color, sin sentimientos ni recuerdos.Pero algunos fans han apoyado la teoría en la que ese Visión Blanco es una máquina que posee la memoria de Ultrón, un villano muy relacionado con Wanda, tras matar a su hermano en 'Avengers: Era de Ultrón'.

Los seguidores del UCM reaccionaron en Twitter y todas las expectativas están puestas sobre el último episodio de 'WandaVision', que llega el viernes 5 de marzo.

