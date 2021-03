Arturo Chacón hace historia, repite en el teatro de la ópera Las Palmas en España

Uno de los mejores cantantes del mundo, el tenor mexicano Arturo Chacón, hizo historia en el teatro de la ópera Las Palmas en España.

El tenor hizo un BIS ( que es repetir un aria por petición del público) en el teatro de la ópera de Las Palmas en España y fue durante el pasado fin de semana con una de las arias de mayor dificultad: "Di quella pira" de El Trovador de Verdi. Con este triunfo que equivale a un récord mundial, Arturo, también conocido como "El Tenor de México" deja grabado su nombre en la historia del arte mundial.

Arturo Chacón / MV Talent and PR

Este logro sólo lo habían conseguido leyendas como Plácido Domingo o Carlo Bergozi.

Arturo Chacón activo pese a la pandemia

El tenor se mantiene activo, a pesar de la pandemia que aqueja al mundo, que hizo que se pospusieran varios de sus conciertos este 2020.

El tenor mexicano terminó el año con una reflexión sobre la importancia de atraer a las nuevas generaciones a la ópera y a los clásicos, como lo hizo con su material discográfico más reciente: A christmas wonderland.

“Me impresionan las generaciones nuevas, la manera en la que los jóvenes se acercan a la música es muy especial. No todos los jóvenes escuchan -exclusivamente- reguetón, también hay jóvenes escuchando Wagner o Mozart, entonces vamos a ofrecer algo que tiene un acercamiento a través de algo muy popular, cantado de una manera elegante pero suave, muy cómodo de escuchar. Este material de repente también puede servir para atraer las nuevas generaciones, ahora es mucho reguetón, mucho urbano, pero siempre es bueno mirar hacia atrás y retomar lo clásico”, compartió Arturo Chacón.

Recuerdo de la infancia

“Todas tienen un recuerdo a mi niñez, pero han sido redescubiertas con un significado mucho más intenso en este año y este contexto. El playlist del disco se escogió con mi familia, decidimos usar el tiempo lo mejor posible. Hay una en particular que se llama The littlest angel, a algunas personas no les llamara la atención pero para mí tiene un significado especial, que es la inocencia de un niño que regala todo lo que tiene, me hace llorar y es una de las que tiene más significado del disco. La música nos mantiene con vida”, reveló el artista.

También te puede interesar: