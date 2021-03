Kate del Castillo muestra cómo llevar con elegancia un vestido de seda rojo a los 40 años

Kate del Castillo está muy orgullosa de sus orígenes y de haber heredado de su papá, Eric del Castillo, todo su talento y pasión por la actuación. De hecho, aprovechó un jueves de throwback thursday en redes sociales, para compartir una foto junto a él trabajando en un nuevo proyecto que está por estrenar y del cual no ha ofrecido muchos detalles.

"Amo esta foto con mi papá. Trabajando. La Martina. #Llególarevoluciónseñores pronto…", escribió al publicar la foto que generó de expectativa a todos los fans de la actriz y su famoso papá. De inmediato, los fans reaccionaron dejándole los mejores comentarios al respecto.

Kate del Castillo y su éxito en la televisión estadounidense

Y todo ese ejemplo de trabajo duro y disciplinado que ha percibido de su papá la ha llevado muy lejos: tanto, que recientemente participó en uno de los episodios de la serie Mr. Mayor de NBC, siendo una de las artistas mexicanas y latinas más exitosas en la televisión y cine estadounidense.

Además, muy pronto estrenará la mini serie Armas de mujer, la primera serie en español de la plataforma estadounidense de streaming Peacock, siendo uno de los logros que más orgullo y satisfacción le ha traido a su carrera en Estados Unidos.

Kate del Castillo y su exquisito gusto por la moda

Si otra cosa ha demostrado Kate del Castillo a lo largo de su carrera, además de ser una excelente actriz, es que tiene un gusto exquisito por la moda. Siempre que mezcla rebeldía con elegancia, termina acaparando las miradas de cualquier alfombra roja.

En una pasada sesión de fotos, deslumbró por completo con un maxi vestido de seda negro, de cuello alto y mangas largas, al que añadió extravagancia con unas medidas de red y maxi botas negras de cuero que combinaban con su cinturón.

Pero cabe destacar que los atuendos coloridos también ocupan un espacio importante en el armario de Kate del Castillo. En una pasada sesión de trabajo en Miami, la protagonista de telenovelas tan exitosas como La mentira, posó elegante y relajada en un balcón con una maxi falda de rayas multicolor con un top anaranjado de escote en V, ideal para el clima cálido de esta zona de Estados Unidos.

También acaparó todas las miradas hace un par de años, durante una edición de los Premios Juventud, donde lució espectacular con un mini vestido rojo satinado, bordado con canutillos y decorado con volantes en el cuello.

El rojo es un color con mucha personalidad, presencia y elegancia, y en el pasado estreno de la película The book of life, en 2014, supo cómo conservar la comodidad en este sobrio look protagonizado por un jumpsuit de pierna ancha, sin mangas y escote en V, que lució a la perfección con una sandalias de plataforma y una bolsa estilo sobre estampada con corazones.



La eterna juventud de Kate del Castillo

Otro aspecto que siempre impresiona a los fans de Kate del Castillo es su eterna juventud. A sus 48 años, poco ha cambiado su apariencia en comparación con su imagen hace décadas, cuando apenas se iniciaba en el mundo de la actuación.

Y parte de esta lozanía que conserva es gracias a los cuidados que siempre da a su piel. Tiene una especial rutina de skincare nocturno, ideal para remover las impurezas y minimizar la aparición de las arrugas y líneas de expresión que surgen de forma natural con el paso del tiempo.

En dicho video, primero menciona que aplica un removedor de maquillaje de ojos ya que suele usar a menudo máscara de pestañas o rímel. Luego, usa un par de toallitas desmaquillantes para remover el maquillaje del resto del cutis y el cuello. Entonces, aplica una leche limpiadora que luego retira con agua fresca. Así que, si quieres lucir tan juvenil como ella, comienza a cuidar tu piel desde ya.

