El legado de Chadwick Boseman se agiganta en los Globos de Oro 2021

El fallecido Chadwick Boseman agigantó su legado cinematográfico la noche del domingo 28 de febrero. En una inédita ceremonia online, el actor quien interpretó a Black Panther en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) fue reconocido —a título póstumo— como Mejor Actor de Drama en la edición 2021 de los Globos de Oro.

Pero no fue su papel en el mundo de los superhéroes lo que hizo merecedor a Boseman del galardón. Su interpretación en 'Ma Rainey's Black Bottom' ('La reina del blues' en español) como Levee, agente, productor y el trompetista de la banda de la reina del blues, Ma Rainey (Viola Davis).

Además de su nominación triunfante por la cinta de Netflix, el actor también estaba entre los candidatos a Mejor Actor de Reparto en cine por su participación en 'Da 5 Bloods: Hermanos de armas'.

Boseman falleció el 28 de agosto de 2020 en su residencia en Los Ángeles, por complicaciones derivadas de un cáncer colorrectal que le había sido diagnosticado en 2016 y que había mantenido en secreto al público.

Congratulations to Chadwick Boseman ( @chadwickboseman ) – Best Performance by an Actor in a Motion Picture – Drama – Ma Rainey's Black Bottom ( @MaRaineyFilm ). – #GoldenGlobes pic.twitter.com/aVUlR7IyHq

El reconocimiento a Chadwick Boseman fue recibido por su esposa, Taylor Simone Ledward, quien dio un conmovedor discurso y sacó las lágrimas de los televidentes que la escuchaban.

"Él (Chadwick Boseman) le daría las gracias a sus padres, sus ancestros, su elenco, a sus amigos, a los suyos. Él diría algo hermoso, algo inspirador, algo que inspiraría a la voz que tenemos dentro que nos dice que podemos, que sigamos adelante. Que nos lleva a lo que deberíamos hacer, aquí, ahora", inició la viuda.

Taylor Simone Ledward aseguró que su esposo también agradecería a Densel Washington, a Viola Davis, Glynn Turman, Michael Potts, Taylor Page y muchos más.

"Gracias a la asociación de la prensa extranjera por este momento y esta oportunidad. Amor mío, lo lograste, muchas gracias", concluyó.

Taylor Simone Ledward accepts the award for Best Actor in a Motion Picture, Drama on behalf of her late husband @chadwickboseman at the #GoldenGlobes.pic.twitter.com/UOgdLlnA52

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021