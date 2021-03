Netflix: las series y películas que llegan del 1 al 7 de marzo

"Marzo maratones". Así anunció Netflix sus estrenos para el tercer mes de 2021, cargando su catálogo con nuevas y reconocidas apuestas para el disfrute de sus fieles suscriptores.

El mes del amor, febrero, fue un éxito para la plataforma de streaming, con grandes apuestas como 'Malcom & Marie', 'Escena del crimen': Desaparición en el Hotel Cecil', 'News of the World', 'Detrás de sus ojos ' y 'Descuida, yo te cuido'. Para la primera semana de marzo, la gran N trae más producciones.

El 3 de marzo llega la docuserie 'Mark Hoffman: Un falsificador entre mormones', que cuenta todo lo que rodeó a uno de los mayores criminales de Estados Unidos, llevada a cabo por Mark Hoffman.

El anime 'Pacific Rim: Tierra de nadie' (4 de marzo), 'Nevenka' (5 de marzo), entre otras series y docuseries llegan esta semana.

Murder Among the Mormons explores a trio of bombings that shocked the Salt Lake City Mormon community in 1985 and threatened the historical foundations of the church itself.

The three-part docuseries premieres March 3 pic.twitter.com/YqvCMCVFDq

— Netflix (@netflix) February 23, 2021