Divulgan la primera imagen de Gaby Spanic en el set de "Si nos dejan"

Tras 7 años alejada de los melodramas, Gaby Spanic finalmente hizo su retorno a los foros de grabación por la puerta grande para encarnar un entrañable papel principal en Si nos dejan, la próxima telenovela estelar de Televisa que protagonizan Mayrín Villanieva, Alexis Ayala y Marcus Ornellas.

El pasado 17 de febrero, la actriz dijo presente en el set de esta nueva versión del inolvidable teledrama colombiano Señora Isabel para ponerse por primera vez en los tacones de la irreverente y liberal ‘Fedora Montelongo’, una socialite próxima a llegar al quinto piso de vida con fobia a envejecer, por lo que hace todo lo posible para luchar contra los inevitables signos de la edad.

Ahora, a varias semanas desde que se sumó a las grabaciones de la producción de Carlos Bardasano, la también histrionisa de la historia Mónica Sánchez Navarro ha divulgado a través de sus redes sociales la primera imagen donde se puede ver a Spanic de lo más contenta en el set de filmación.

La primera foto de Gaby Spanic desde el foro de Si nos dejan

A través de su cuenta en Instagram, la primera actriz que encarnará a ‘Yaya’ en esta ficción adaptada por Leonardo Padrón causó furor el pasado 25 de febrero al compartir una postal captada durante la filmación del proyecto donde por primera vez se aprecia a Gaby Spanic en la piel de ‘Fedora’.

Sánchez Navarro y la venezolana aparecen en la instantánea alrededor de un refinado comedor luciendo muy elegantes junto a otras de sus compañeras de reparto como Villanueva, Mónica Dionne, Isabel Burr e Isidora Vives.

En el caso específico de Gaby, quien vuelve a pisar los foros de la televisora de San Ángel tras 11 años ausente de estos, se la ve sentada frente a la mesa muy sonriente en un top rojo de cuello halter, un maquillaje cargado y su cabellera peinada en ondas definidas, mostrando a su vez el look definitivo que llevará en esta ficción.

“Trabajando con mucho cariño para todos ustedes”, escribió la también mamá de Cassandra Sánchez Navarro al pie de la publicación que de inmediato desató el furor de los usuarios en redes sociales, quienes en decenas de mensajes manifestaron su impaciencia por conocer a los personajes que interpretarán estas actrices en la trama que promete arrasar cuando se estrene.

Algunos de los comentarios al pie de este post fueron:

@paola_bracho_ironica : “Qué elenco hermoso”

: “Qué elenco hermoso” @karenleticianav : “Ya quiero ver esa novela porque sé que va hacer todo un éxito”

: “Ya quiero ver esa novela porque sé que va hacer todo un éxito” @veraveintimilla : “Ansiosa por conocerlas en Si nos dejan”

: “Ansiosa por conocerlas en Si nos dejan” @arqvick : “Si Gaby Spanic regresa a la pantalla, será sinónimo de éxito cualquier proyecto. Felicidades a todas y estaremos pendientes de Si nos dejan”

: “Si Gaby Spanic regresa a la pantalla, será sinónimo de éxito cualquier proyecto. Felicidades a todas y estaremos pendientes de Si nos dejan” @santiutreras: “Grandes referentes del talento internacional”.

Por otro lado, aunque por el momento Gaby Spanic no ha difundido en sus redes sociales ninguna foto de su actual trabajo en esta producción, la actriz sí se ha expresado sobre su regreso a la pequeña pantalla en varias publicaciones. De hecho, en sus últimos posts en Instagram divulgó varias publicaciones periodísticas que reseñan sobre su retorno a la televisión acompañadas de breves palabras.

“Mis ángeles amados. Gracias por tanto cariño. Estamos de vuelta… sin ustedes no hubiera sido posible”, escribió al pie de una. Mientras, en la descripción de otro artículo destacó: “Yo regreso a la televisión porque ustedes así lo quisieron, porque han sido leales y consecuentes, porque me han apoyado incondicionalmente, y por el apoyo se Televisa una empresa que ha creído en mí y me abrió las puertas para mi internacionalización”.

Cabe destacar que el papel que la eterna ‘Paola Bracho’ encarnará en esta ficción ha sido interpretado en el pasado con éxito por otras estrellas como Margarita Gralia en la telenovela de TV Azteca Mirada de mujer (1997), el primer remake mexicano de Señora Isabel.

