Masterchef México: Adriana, la favorita a ganar, ya había tenido una participación en este reality sin tener éxito

¿quién ganó Masterchef México 2021? Esa es la pregunta que cada vez más se hacen los televidentes, pues este reality se encuentra en su etapa final en la que luego de una gran cantidad de experiencias, platillos, polémicas y demás situaciones se tienen los nombres de sus finalistas entre los que destaca Adriana, la favorita a ganar y que pocos recuerdan que esta es la segunda vez que forma parte de esta competencia.

Y es que la oriunda de Guasave Sinaloa, ha sido consecuente hasta el punto de que optó por participar de nuevo en este espacio luego que en 2018 no corriera con la misma suerte que ha tenido hasta ahora en la que ha destacado por su perfección, destrezas e impecable manera de presentar sus platillos.

Adriana ha llegado a la semifinal de Masterchef México cautivando a los jueces con estas preparaciones El callo de hacha y otras exquisiteces han formado parte de las recetas con las que ha destacado esta participante.

Quién ganó Masterchef México 2021: Adriana, la favorita, ya había tenido una participación en este reality sin tener éxito

El nombre del ganador o ganadora se sabrá el próximo viernes 5 de marzo, sin embargo, antes de que eso suceda los fans quedaron atónitos al saber que en la primera ocasión que Adriana quiso formar parte de Masterchef México fue rechazada, hasta el punto de que no avanzó del casting inicial.

Esta revelación la hizo a través de una dinámica de preguntas y respuestas a través de su cuenta en Instagram en la que uno de sus seguidores indagó sobre este aspecto. Ahí ella confesó esta noticia que no solo sorprendió sino que generó admiración entre la fanaticada, pues pese a que es vista como una cocinera prepotente y poco cordial con sus compañeros, es disciplinada y no se rinde tan fácil. Pese a ello, los memes y chistes relacionados a su rechazo no se han hecho esperar en las redes sociales.

Por si fuera poco, Adriana se mostró, en esta oportunidad, más cercana y amigable con sus seguidores, pues respondió cada una de sus inquietudes y ellos quedaron satisfechos y contentos con esta dinámica que por primera vez realizaba con sus fans.

Recta final de Masterchef México

Para sorpresa de los televidentes Erubiel se convirtió en finalista de esta competencia. Ahora le tocará hacer frente con Itzel y Adriana en esta final que promete muchas emociones y momentos inolvidables, pues a medida que fue avanzado el programa cada uno de ellos fue demostrando su potencial.

Esto no solo ha generado múltiples reacciones y debates, sino también memes, pues nadie tomaba en cuenta que Erubiel estuviera entre los finalistas, pues su desempeño nunca ha sido el mejor, porque ha sido catalogado como desaliñado, desordenado y poco higiénico en la preparación de sus platillos.

Todos fingiendo asombro de que #Adriana #Erubiel e #Itzel sean los finalistas de @MasterChefMx a pesar de que desde hace 15 episodios lo sabíamos por el protagonismo dado pic.twitter.com/KSeh7JQ37S — Osky (@OscarDLomeli) February 27, 2021

Sin embargo, con su vertiginoso crecimiento, este cocinero ha demostrado que tiene el potencial para mejorar y ser un excelente profesional de la cocina.

Creo que al final, si quiero que gane Erubiel!! #masterchefmexico — Juarez Rafa (@12jRafa) February 27, 2021

Eliminados de Masterchef México

La velada pasada fue intensa, pues cada uno de los cocineros debía dar la talla para entrar al cuadro final de esta entrega en la que todos se lucieron con sus técnicas y preparaciones. Por eso, fue cada vez más complicado irse despidiendo de cada uno de los competidores.

En esta ocasión fueron Meche y Rolando fueron los eliminados a pesar de que ambos demostraron durante todo el programa su profesionalismo, entrega y pasión por la cocina. Ambos se despidieron muy tristes, pero al mismo tiempo agradecidos por la experiencia y por el cariño que les dio siempre el público dentro y fuera del programa. Juntos partieron hacía nuevos proyectos de los que pronto darán de qué hablar.

