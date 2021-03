Aquí los looks más glamorosos de Anya Taylor Joy y curiosidades de su vida que te impactarán

Anya Taylor Joy se ha convertido en la figura del momento. Y es que a pesar de que esta joven posee una importante trayectoria en el cine, televisión y el mundo de la moda, no fue sino hasta la protagonización de Gambito de dama que esta nueva figura de la actuación alcanzó la fama, reconocimiento y respaldo de la audiencia que aplaude su talento y belleza.

No en vano, durante la gala 78 de los premios Globo de Oro obtuvo el premio a Mejor Actriz de MiniSerie y desde entonces los halagos, buenos comentarios e incluso críticas y miradas están puesta sobre esta chica que además destaca por su glamour, buen porte y elegancia. Así lo demostró al lucir un ajustado vestido verde esmeralda con un pronunciado escote que no dejaba nada a la imaginación, pero que bien supo llevar y combinar con impactantes joyas.

¡De pelirroja a rubia! Así fue el impactante cambio de look de Anya Taylor Joy, protagonista de Gambito de dama La joven actriz sorprendió a su fanaticada al mostrar su nueva imagen.

Aquí los looks más glamorosos de Anya Taylor Joy

A través de las redes sociales, los fans de esta estrella pudieron apreciar aún más su buen gusto por la moda. El traje estilo sirena de Dior le permitió además derrochar sensualidad en esta gala atípica, pero en la que dijo presente desde su hogar y con mucho estilo. La ocasión era perfecta, por eso no dudó en portar este look de Alta Costura junto con joyas de Tiffany & Co. Este fue el complemento ideal para alcanzar una apariencia muy femenina, seductora y arrasadora.

La alfombra roja no fue necesaria, ella logró llevarse todo los likes y comentarios de sus fans quienes quedaron atónitos con esta nueva imagen en la que se muestra más audaz y que está dispuesta a seguir adelante con pie firme. Pero esta no es la única ocasión en la que Anya luce impecable, pues a través de su cuenta en Instagram deja sin aliento a los seguidores con sus impecables atuendos.

Su estilo es muy versátil, ya que ella disfruta desde lucir prendas muy vaporosas y en capas semitransparentes, hasta lo más cómodos y diminutos tops que bien sabe combinar con pantalones, jeans o mini dress.

Para ella no hay límites y por eso, muchas casas de diseños o firmas importantes se han sentido atraídas en invitarla a ser imagen de sus colecciones de impacto y que destaquen la femineidad.

Y esto es algo con lo que ella se siente muy cómoda, pues en sus inicios trabajó como modelo de la mano de la agente que impulsó la carrera de Kate Moss y Cara Delevingne.

Curiosidades sobre la vida de Anya Taylor Joy

Su debut como actriz lo hizo en 2014 cuando formó parte de Vampire Academy, pero alcanzó mayor proyección cuando estuvo como protagonista de La Bruja en 2016, producción que no contó con el respaldo económico necesario, pero con el que recibió halagos en incluso su primera nominación a los premios Bafta en la categoría de Estrella en Ascenso.

Luego de esto, su nombre comenzó a tomar mayor proyección, tanto que fue llamada para uno de los más ambiciosos proyectos como los fue Fragmentados y sus secuelas. Allí demostró una vez más su calidad interpretativa y cómo los thriller forman parte de su estilo que le ha permitido conectarse con la audiencia amante de este tipo de géneros.

Por si fuera poco, esta joven de 24 años proviene de una familia que siempre la ha apoyado incluso cuando tuvo que partir de Miami a Argentina, país en el que echó sus raíces y se formó en la actuación que poco a poco le ha permitido alcanzar la fama que anhelaba y en la que hasta ha formado parte de proyectos musicales como el realizado por Skrillex para la remezcla de Red Lips de GTA y en donde su imagen fue utilizada para crear más impacto en el público, debido a su particular belleza.

Estos son los efectos que ha generado la miniserie streaming Gambito de dama Te presentamos las acciones que ha desencadenado esta historia de Netflix que se ha convertido en la más exitosa de 2020.

