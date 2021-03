Bárbara de Regil muestra sus estrías en bikini y afirma que no hay que sentir vergüenza por eso

Bárbara de Regil es una de las grandes defensores de los derechos de la mujer como figura del mundo del espectáculo en México. A través de su cuenta de Instagram, suele compartir grandes mensajes para motivar a las damas que puedan estar siendo víctimas de los estereotipos en la sociedad.

En su más reciente post en la red social, en la que tiene más de ocho millones de seguidores, la actriz, reconocida por su papel de Rosario en 'Rosario Tijeras' entre otras grandes interpretaciones en la televisión y el cine, publicó una fotografía suya con un mensaje poderoso, invitando a sus seguidoras a aceptarse y amarse tal y como son.

Este lunes 1 de marzo, para comenzar el tercer mes de 2021, Bárbara de Regil difundió un texto con un mensaje inspirador, acompañado por una fotografía suya en bikini, luciendo con orgullo femenino sus estrías y sin sentir nada de vergüenza. "El cuerpo en el que existes no representa la persona que eres", dice la imagen.

El poderoso mensaje para las mujeres

"No saben cómo me daba pena que se me vieran estrías en las pompis. en mi adolescencia pasé escondiéndolas. Depende la luz se me ven más o menos pero siempre están ahí. ¿Y saben que? Decido amarme como soy", inicia Bárbara.

La actriz exclamó en el texto: "Somos más que un cuerpo, somos valientes, somos fuertes, somos inteligentes, somos brillantes, somos únicas. Somos poderosas por lo que llevamos dentro de nosotras".

"Así que es momento de aceptarnos y amarnos como somos. ¿O qué? ¿Vamos a vivir en una lucha constante con nosotras mismas por algún defecto y el qué chingados dirán? ¡Yo no! Todos los cuerpos son hermosos".

"Me amo y acepto mi estrías", finalizó Bárbara de Regil, invitando a sus fans y seguidoras a interactuar y hablar al respecto en el post.

