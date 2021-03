Conductora encuentra a su pareja con su mejor amiga y compañera ¡en un hotel!

Vaya pelea que se originó en los foros de El Heraldo TV entre la conductora Virginia Ramírez y su compañera y amiga Brenda Peña, luego de que la primera le reclamara por haber tenido relaciones sexuales con su pareja y papá de su hijo, Miguel Serrano, director del canal.

De acuerdo con la revista TV Notas, una persona allegada al canal contó a detalle cómo las presentadoras se pelearon a golpes e insultos cuando Ramírez le reclamó a Peña.

“Se dieron con todo, porque resulta que Brenda anda de coscolina con Miguel Serrano, director del canal, quien es pareja de Virginia. Como era de esperarse, ésta obviamente no se dejó y, muy digna, le fue a reclamar, aunque al parecer a Virginia ya se le olvidó que ella también empezó siendo la ‘aventurita’ del patrón”.

La fuente aseguró que la relación entre la conductora Virginia y Miguel comenzó en 2018, cuando ella llegó al canal luego de ser conductora de Televisa Deportes, hasta que la pareja formalizó con el nacimiento de su hijo.

“Cuando entró, estaba en una sección de deportes dentro de un noticiario y de ahí se fue colando a hacer de todo un poco, comenzó a crecer en el canal y a sentirse la dueña. Aunque se rumoraba que era la nueva ‘nalguita’ del jefe, a nadie le constaba, pero ella misma se encargaba de presumir que se había quedado a dormir con el patrón. Aunque él pretendía que su relación fuera a escondidas porque aquí y en China está mal visto que un jefe ande con una de sus empleadas, además, él era casado, pero tuvo que divorciarse cuando Virginia quedó embarazada”.

Y siguió: “Pues se fueron a vivir juntos, pero no creas que él es el más feliz, ¡eh! Miguel es un auténtico donjuán y como tiene tanto poder en la empresa, se siente con todo el derecho de hacer y deshacer; bajita la mano, ya se ha acostado con muchas mujeres del canal, nada más anda viendo quién se deja”.

De acuerdo con la fuente, la dos conductoras mantenían una relación con Miguel al mismo tiempo. “Te puedo asegurar que Virginia y Brenda se metían al mismo tiempo con el jefe, porque en la empresa todos se daban cuenta del crecimiento de estas dos mujercitas. Sin embargo, Brenda, al escuchar todo lo que se decía de ellas, gritaba a los cuatro vientos que ella sí estaba ahí por su talento y siempre se jactó de ser intachable, hasta llegó a decir que el día que un jefe se le insinuara, renunciaría de inmediato, pero ya vimos que no… ¡incluso la cacharon con las manos en la masa!”

No obstante, Virginia descubrió el engaño, cuando una noche su pareja no llegó a dormir y lo buscó hasta encontrarlo. Al enterarse que estaba con Brenda, le reclamó a ésta en el canal, hasta llegar a los golpes.

“Tras una exhaustiva búsqueda, Miguel apareció en un hotel, donde estaba nada más y nada menos que con Brenda, quien para colmo era amiga de Virginia. Pero lo más increíble de todo fue que él mismo terminó delatándose. Las malas lenguas del canal le dijeron a Virginia que su noviecito estaba más que bien, que no lo habían secuestrado, sino que se había ido a encamar con Brenda. Y no sé si con buenas o malas intenciones, pero el chisme se regó como pólvora y en el canal todos se enteraron”.

“Al otro día, llegó muy enca&$%=*#@ al canal y le armó un escándalo a Brenda; estaba descontrolada, se le fue a los golpes y de pu%@, mujerzuela y corriente no la bajó. Le puso tal arrastrada, que hasta algunos compañeros tuvieron que separarlas. Brenda trataba de zafarse y sólo gritaba, hasta que se la llevaron llorando, no sé si de dolor o de coraje”.

Debido al escándalo, el director estaría en la cuerda floja, pues además tiene otras denuncias por acoso sexual.

“Se sabe que el que está en la cuerda floja es Miguel, los directivos están muy molestos con él, pues nada más anda viendo quién se deja y acosándolas, mantiene esa actitud de ‘todas mías’ que le ha generado muchos escándalos. Incluso por su culpa han renunciado varias chicas, como Ferka, quien había entrado al canal para algunos proyectos, pero a las pocas semanas se fue porque Miguel le tiró la onda y no hallaba cómo zafarse. Además, tiene una denuncia penal por acoso sexual que interpuso la conductora Alma Félix, a quien despidieron poco después de que dio a conocer que él quiso obligarla a hacerle sexo oral. Por cierto, en esa ocasión Virginia lo defendió y aun así él no deja de ligarse a otras mujeres”.

Su director de televisión Miguel Serrano me pido sexo oral, me dijo “chupamela”, el director de producción Guillermo Rosales me aventó con un billete de 200(Entre otras cosas)el director general Franco Carreño aprobó mi despido cuando le pedí ayuda. ¡HIPÓCRITAS! https://t.co/PvuvyPzulI

— Alma Félix (@almafelixrosas) March 13, 2020