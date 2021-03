Michelle Renaud presume su figura sin implantes y confirma que no son necesarios para lucir hermosa

El año pasado, Michelle Renaud dio una invaluable lección de amor propio al anteponer su bienestar sobre la apariencia cuando decidió retirarse los implantes de seno para mejorar su salud física. La luminaria sorprendió al público en aquel momento al compartir que se había sometido a una cirugía para quitarse las prótesis, que se había colocado años atrás para encajar en el arquetipo de la actriz protagónica que impera en la televisión, debido a que estaba padeciendo la enfermedad de implantes mamarios.

“Ya me los quite y ahora lo quiero compartir, primero que nada porque no me hace ni más ni menos ser plana ¡y a ti tampoco! Me siento más guapa que antes porque me siento mucho mejor de salud”, aseguró en una profunda publicación en Instagram, demostrando una seguridad y confianza arrolladora, en enero de 2020.

Desde entonces, la mexicana no solo se ha abierto en numerosas oportunidades sobre todo su viaje con las prótesis de senos con el objetivo de promover los cambio positivos, dar visibilidad a los efectos secundarios de aumentarse el busto y promover la autoaceptación, también ha demostrado en numerosas postales lo bien que luce sin implantes, confirmando que no son necesarios para verse y sentirse hermosa. Tal y como lo hizo precisamente en días recientes a través de su cuenta en Instagram.

Michelle Renaud derrocha belleza desde la playa y da lección de amor propio

La intérprete de 32 años causó furor entre sus más de 4 millones de seguidores al compartir recientemente en la red social una serie de soleadas fotografías donde alardea, sin complejo alguno, sus atributos en un par de estilosos trajes de baño desde las playas de Miami, Florida.

En una primera publicación, Michelle subió dos retratos en los que muestra sus dotes de modelo y la gran confianza en sí misma que posee, aun sin un voluptuoso pecho, posando en un top de bikini blanco con lunares negros combinado con un pareo a juego anudado a la cadera.

“La felicidad es un estado de ánimo”, escribió al pie de las fotos tomadas durante su escapada.

Por otro lado, este lunes 1 de marzo subió otro dúo de imágenes capturadas en el paraíso tropical donde nuevamente desparramó belleza pero esta vez ataviada un bañador de dos piezas en negro con el que dio cuenta de los resultados que el ejercicio físico ha tenido sobre su cuerpo.

“Vivir ya es tener buena suerte. En la playa más”, manifestó Michelle Renaud en la descripción de este post, en el que aparece muy contenta modelando sola, disfrutando de su soltería.

Posteriormente, divulgó una imagen comparativa que enfrentó una de las fotografías de esta segunda publicación con otra similar tomada en 2019 con el fin de señalar los cambios físicos de su cuerpo antes y después de los implantes más allá del busto, cuya transformación ha sido mínima pues sus prótesis no eran demasiado grandes, sino de acuerdo a su contextura.

A través de las historias en la red social, la estrella difundió la instantánea hecha por una cuenta de fans para resaltar las diferencias. No obstante, aunque es perceptible que el tamaño de su pecho varió, Renaud destacó otra desemejanza de su cuerpo entre las fotos en las que aparece en bikini: lo tonificado de su figura.

Y es que la actriz resaltó que en 2019 llevaba mucho tiempo haciendo ejercicio pero no logró tener una silueta “marcada” sino hasta ahora con un menor esfuerzo, por lo que considera que los implantes tuvieron algo de responsabilidad en el hecho de que no viera los resultados en su físico antes pese a su arduo entrenamiento.

Evidentemente, en la imagen actual, Michelle Renaud luce un abdomen marcado y una silueta muy definida. Mientras, en la de 2019, se ve igual de hermosa pero sin “cuadritos” sobre su vientre.

“Wow. Vean la diferencia de mi cuerpo con implantes. Me acuerdo que me costaba marcarme y ahorita, una semana en 54D, ya siento el cambio. Mugres implantes, cada día que pasa noto todo el daño que me hacían”, expresó en sus stories junto a la foto, según capturó la revista Fama, de nueva cuenta celebrando ya no tener la operación.

