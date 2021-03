Protagonista de New Amsterdam revela todo el drama que se vivirá en la tercera temporada

El estreno de la tercera temporada de New Amsterdam viene repleta de drama y tristeza, así como de mucha angustia y presión. Así lo reveló el actor Ryan Eggold, quien interpreta a Max Goodwin el director del viejo hospital en el que se recibirá a una gran cantidad de pacientes contagiados por el Covid-19 y casos inesperados de accidentes nunca antes recibidos, por lo menos en una situación tan trágica como la vivida durante la pandemia.

Eggold fue preciso y argumentó que para esta entrega los televidentes deberán estar preparados para resistir todo el dolor y angustia por la que pasarán sus personajes favoritos, pues desde un principio se evidenciará el cansancio que les acarrea el estar día y noche atendiendo una enfermedad, sin aparente cura y cómo ésta desgastará a parte del personal de esta institución.

Estos son los actores que están detrás de los personajes más exitosos de New Amsterdam Te mostramos quiénes son los intérpretes de tus personajes favoritos en esta serie que está causando furor tras la llegada de su tercera temporada.

Drama y más drama en la tercera temporada de New Amsterdam

A criterio de su protagonista, en este hospital no habrá tiempo para otra situación que no sea la de preocuparse por lo que sucederá luego, pues una vez que el público experimente toda la hecatombe que se vivirá en esta institución no habrá respiro para recibir a una gran cantidad de heridos que deberán ser internados luego de que un avión impacte el East River. Según señaló Eggold, esto es algo para lo que ninguno de ellos estará preparado, pero por acto de Dios esperan ser librados a fin de darle un desarrollo importante a la trama.

Por si fuera poco, el actor añadió que el cirujano de trauma Cassian Shin tendrá la ruda tarea de ayudar a cada uno de los heridos, mientras que el psiquiatra Iggy Frome, deberá buscar al piloto para que pueda revelarle las causas de este fatal accidente que traerá diversos conflictos en el hospital.

Además, el personal deberá estar atento a las medidas de bioseguridad, sobre todo cuando se conozca que el doctor Vijay Kapoor contrajo el virus y morirá a causa de esta enfermedad en la que Max hará todos los intentos por hallar los medicamentos o tratamientos eficaces para salvarlo.

Romance en medio de la pandemia

Y aunque no todo puede ser tan grave, esta situación de descontrol dentro del New Amsterdam aparentemente unirá los corazones de Max y Helen quienes siempre han estado cerca en todas las situaciones labores y personales que han vivido. Ambos se confían todos sus secretos, por lo que no es de extrañar que durante esta tercera temporada, finalmente puedan expresarse sus sentimientos.

Sin embargo, tendrán un obstáculo, pues el Dr. Shin se encuentra muy interesado en esta especialista en oncología que siempre ha puesto su profesión por delante para blindarse a no ser herida por ningún hombre que se decida a cortejarla.

Ante esto, Max deberá crear una estrategia efectivo si decide realmente iniciar una relación de pareja, luego de que su esposa muriera luego de dar a luz a su hija Luna.

Los fans en las redes sociales

El estreno de la tercera temporada es uno de los eventos más esperados por los seguidores quienes se han apoyado en las redes sociales a fin de debatir lo que sucederá o mostrando sus ansías por ver de regreso a la pantalla a sus personajes favoritos con los que han llorado, reído y han generado empatía hasta el punto de seguir sus pasos en cada uno de sus proyectos. Pero también hay espacio para el humor, pues muchos han creados memes expresando que desde ya están listos para llorar y esperar lo peor en esta entrega que se ha anunciado como la más dramática de todas.

Llegué deshidratado al término de la primera temporada de #NewAmsterdam pic.twitter.com/eDKSnHVJkc — Francisco Valdivia C (@PanchooValdivia) March 1, 2021

La serie de Netflix #NewAmsterdam me ha conquistado el corazón. Ni un sólo capítulo sin llorar. Te genera buen rollo y humanidad. Os la recomiendo. — Keka Sánchez (@kekasanchez) February 27, 2021

Dos capítulos y ya llore con #NewAmsterdam, vamos John! — John Aguilar (@JohnAgu02750747) February 22, 2021

Ellen Pompeo aún no está dispuesta a complacer a sus fans quienes le piden abrir su cuenta de TikTok La actriz mantuvo una interacción muy divertida con sus seguidores, pero expresó que aún no se siente preparada para estar en esta reda social.

También puedes ver: