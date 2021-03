Angelique Boyer sufre una aparatosa caída y los fans reaccionan al ver el video del accidente

La actriz Angelique Boyer, reconocida por sus papeles protagónicos en telenovelas como 'Imperio de Mentiras', 'Teresa', entre otras, sufrió una aparatosa caída y preocupó a sus fans en las redes sociales.

Hace unos días, la actriz francesa naturalizada mexicana de 32 años compartió a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 13 millones de seguidores, un video en un reel donde se pudo apreciar el momento del accidente, días atrás.

Fue mientras esquiaba sobre agua con su amado Sebastián Rulli, el galán de telenovelas, cuando Angelique Boyer sufrió la aparatosa caída. En el video, Sebastián disfruta de ver cómo su pareja se mantenía en pie tras las indicaciones que le daba, pero un fuerte oleaje desestabilizó a la actriz, quien terminó en el mar.

"Oh no", fue lo único que comentó Angelique, acompañado por el popular tema de Tik Tok con el mismo nombre, "Oh No, Oh No, Oh No No No". El reel alcanzó casi un millón de reproducciones.

La reacción de los famosos y los fans

El video alarmó a colegas del mundo del espectáculo de Angelique. Algunos como Estafanía Villarreal, Leticia Calderón, Eduardo Santamarina, Fernanda Castillo, Jessica Segura, Livia Brito, Maite Perroni y Maribel Guardia escribieron en el post.

Los fans de la actriz también se preocuparon por la estrella: "Eres la mejor, pero sí me espanté", "Me muero, qué susto", "Esa es mi Angie, bravo", "Por un momento pensé que no se iba a caer, vas muy bien", fueron algunos de los mensajes que recibió Angelique Boyer.

Horas después, la artista explicó en sus historias que estaba bien y no había sufrido lesiones tras la caída.

