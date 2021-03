Eduardo Capetillo se lanza como diputado federal

El cantante y actor Eduardo Capetillo buscaría nuevamente ingresar a la política, esta vez como candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a una diputación federal, según el portal Cuna de Grillos, que además difundió un video de lo que sería su primer spot.

Luego de que en 2018 buscó la presidencia municipal de Ocoyoacac, Estado de México, impulsado por el Partido Revolucionario Institucional, esta vez Capetillo apuesta por "El Verde".

El sitio de noticias Cuna de Grillos compartió a través de sus redes sociales, un video promocional del protagonista de telenovelas, que sería parte de su campaña política de la diputación por Cuajimalpa, Ciudad de México.

“Como ciudadanos solemos quejarnos mucho, pero hacemos poco, es el momento de dar un paso al frente y ser escuchados juntos, hagamos algo juntos por Cuajimalpa, los del Partido Verde estamos hechos en la Ciudad de México”, se le oye decir a Eduardo Capetillo en el material.

Cabe destacar que para esta elección también su esposa, la actriz Biby Gaytán buscará la presidencia municipal de Ocoyoacac, sin embargo, ella irá como abanderada del Partido Acción Nacional.

Este pequeño municipio forma parte de los 125 que conforman al Estado de México y de acuerdo con datos oficiales del propio municipio, la estimación poblacional es de 66 mil 190 habitantes, lo cual lo hace prácticamente un pequeño municipio a comparación de otros en Edomex que llegan a alcanzar hasta medio millón de habitantes.

Otra de las famosas que va a contender en estas elecciones es la empresaria y ex Miss Universo Lupita Jones, quien compartió un video en sus redes sociales donde hace varias reflexiones sobre la invitación que le han hecho algunos partidos para convertirse en la candidata de la coalición “Va por México”, integrada por los partidos PAN, PRI y PRD, para la gobernatura del estado de Baja California en las próximas elecciones de junio.

En el clip, la Directora Nacional del concurso Mexicana Universal, afirmó que se siente preparada emocional y profesionalmente por si en algún momento decide entrar en el mundo de la política.

"Vamos a hablar de frente y con absoluta sinceridad. Como siempre lo he hecho. No es ningún secreto que diversos grupos de la sociedad y partidos, me están invitando a contender por la gubernatura de Baja California. Esta no es una decisión que se deba tomar de manera improvisada. Por eso, me he puesto a reflexionar profundamente sobre mi estado y que podría hacer yo, si tuviera esa responsabilidad", dijo la mexicana.

