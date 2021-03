Ellen Pompeo preocupa a los fans al hablar sobre un posible final de Grey's Anatomy

Los fans siguen a la expectativa ante el inminente regreso de Grey's Anatomy temporada 17 que promete más drama, el regreso de los personajes favoritos como el doctor Derek, así como las situaciones más polémicas que giran en torno a cómo los especialistas del Grey Sloan Memorial Hospital deberán salir adelante en la atención de los pacientes que se contagiaron con el mortal virus del Covid-19, entre ellos Meredith quien aún no se sabe si se recuperará de esta terrible enfermedad.

Ante esto, la actriz Ellen Pompeo reveló detalles de lo que se verá en esta entrega que regresa a las pantallas el próximo 11 de marzo y que supone un final de esta historia o por lo menos de su rol como doctora, líder del grupo, pues su contrato vence con esta entrega tan emotiva, nostálgica y sorpresiva para la audiencia.

La actriz mantuvo una interacción muy divertida con sus seguidores, pero expresó que aún no se siente preparada para estar en esta reda social.

Durante la entrevista, la actriz se abrió ante el público al referir que Grey's Anatomy le ha dado todo el éxito y le ha permitido estar vigente durante mucho tiempo en la televisión, pero a su criterio, su personaje, o por lo menos está serie médica ya debe tener un cese que aparentemente llegará muy pronto. Esto la tiene muy dudosa, pues a su criterio, de existir una temporada 18 no está segura de si continuará en ella.

Ellen Pompeo on the future of "Grey's Anatomy" https://t.co/wWj2ud8COv pic.twitter.com/Uzi8uqonOj

— CBS Sunday Morning 🌞 (@CBSSunday) February 28, 2021