Kristal Silva deslumbra en un escotado vestido con estampado floral ideal para la primavera

La primavera finalmente está a la vuelta de la esquina pero los clásicos vestidos midi con estampado floral que imperan en esta época del año ya comenzaron a adelantarse en los vestuarios de las celebridades mejor vestidas, como Kristal Silva, quien recientemente se convirtió en toda una inspiración de moda para la próxima temporada al mostrarse ataviada en un romántico traje de este estilo desde sus idílicas vacaciones en la Riviera Maya.

El look primaveral de Kristal Silva para un día en la playa

Luego de hipnotizar a su más de un millón de seguidores en Instagram presumiendo su belleza en un bikini negro desde su escapada en las playas mexicanas, la presentadora de Venga la alegría causó furor en la red social al compartir una postal el pasado 1 de marzo donde se ve guapísima en un femenino atuendo ideal para el entretiempo con el que robó corazones desde el paraíso tropical.

En la instantánea, la tamaulipeca de 29 años hace gala de sus dotes de modelo al posar sentada desde un sillón luciendo como toda una reina de la primavera en un favorecedor vestido con print floral de cuello halter, profundo escote en “V”, sexy descotado en la espalda y ceñido en la cintura que realzó su figura de reloj de arena.

Kristal Silva fascina en su look más sencillo con top de tirantes nude y shorts de mezclilla deshilachados La estrella derrochó belleza.

La exmiss completó el look primaveral con un par de elegantes sandalias de tacón grueso y estética minimalista color cognac, una cadena con dije para dar un acento de estilo y sus gafas oscuras favoritas para protegerse de la intensa luz del sol. Como toque final, llevó su cabello en un recogido effortless y un maquillaje sencillo en el que destacaron sus labios pintados de rojo.

“Amo este paraíso”, expresó la conductora del matutino de TV Azteca al pie de la instantánea con una paradisíaca vista a la playa como telón de fondo.

Como siempre, sus admiradores, compañeros en el medio artístico y su novio, Luis Ángel, no tardaron en expresarle centenares de halagos hacia su exquisito buen gusto a la hora de vestir y epatante de belleza que derrochó con este estilismo perfecto para impactar en cualquier periodo.

Algunos de los elogios más destacados fueron:

@karladiaz3542 : “Amo tus zapatos”

: “Amo tus zapatos” @jesik_lara : “Qué fresca te vez”

: “Qué fresca te vez” @luirodry07 : “Mi favorita de VLA”

: “Mi favorita de VLA” @tariktoledo : “Te ves espectacular”

: “Te ves espectacular” @edith_romero.h: “Amé tu look”

Por otro lado, un usuario que despertó un debate al asegurar que no pudo notar nada más en la foto que un pequeño detalle en su calzado. “Perdón pero yo solo vi que te queda chico el zapato”, le comentó, a lo que Kristal Silva no tardó en replicar con buen sentido del humor: “Habiendo tanta belleza detrás de mí, ves mi zapato. Y no, no me queda chico”, respondió junto a emojis de carita riendo.

Aunque después hubo otros internautas secundando esta opinión, su legión de fans no tardó en salir en su defensa. “No le queda chico, se está agarrando del piso por si se cae”, fue uno de los muchos comentarios que explicaron el supuesto problema con sus zapatos.

