Marjorie de Sousa vuelve a las telenovelas como antagonista de "La desalmada"

Tras casi dos años ausente de las telenovelas luego de protagonizar Un poquito tuyo, Marjorie de Sousa está más que lista para regresar a los melodramas mexicanos y lo hará nada más y nada menos que en la piel de una villana en la esperada nueva producción de José Alberto Castro para Televisa, hasta ahora, llamada La desalmada. Así lo reveló una fuente cercana a De Sousa a People en Español.

Marjorie de Sousa muestra su lado extravagante posando con un bikini animal print La actriz venezolana tiene un pasado como modelo y reina de belleza

"Está muy contenta y tiene muy claro que Dios y sus tiempos son perfectos. Tuvo que suceder cuando tenía que suceder", destapó a la revista el informante, quien además aseguró que la actriz de 40 años está encantada con el papel obtenido en esta trama, remake de la telenovela colombiana La dama de Troya.

"Por lo que ella me comentó es un súper personaje", adelantó el insider sobre el rol de la artista venezolana, quien tras su última novela se concentró en otros proyectos, como su carrera como cantante, el cuidado de su primogénito, Matías Gregorio, y su batalla legal con el padre de su hijo, Julián Gil.

La información se confirma a través de la revista luego de que hace semanas la intérprete de Ni santa ni diabla asistiera a las pruebas de cámaras del proyecto televisivo donde también estuvieron presentes figuras de la televisión como José Ron, Marlene Favela, Eduardo Santamarina, Alejandra Espinoza, Kimberly Dos Ramos, Laura Carmine, Sergio Basáñez y Livia Brito.

¿De qué va La desalmada, la telenovela donde Marjorie de Sousa será la villana?

Si la producción no hace cambios notables a la trama original, La desalmada narrará la historia de una mujer que sufre una gran desgracia durante su noche de bodas: un poderoso hacendado irrumpe en su hogar, asesina a su marido, abusa de ella y por poco la mata también.

No obstante, dos años más tarde del trágico acontecimiento, esta sobreviviente reaparecerá transformada en una vaquera tenaz, reacia a los hombres y decidida a vengarse del criminal que desgració su vida, del cual solo recuerda que llevaba un collar con dije de caballo la noche del asesinato.

En medio de su plan para hacer justicia, conocerá a un joven que volvió al pueblo tras culminar sus estudios y, de inmediato, surgirá una conexión inexplicable entre ambos; empero, lo que esta mujer no se espera es que más adelante este nuevo amor se interpondrá en su venganza, la cual le costará atravesar varias tragedias más para consumar.

Hasta la fecha,“El güero” Castro no ha anunciado el elenco definitivo de este melodrama que ha generado grandes expectativas con los posibles integrantes del reparto. No obstante, varios actores, además de Marjorie de Sousa, han ido confirmando su participación en la historia, como Livia Brito y Raúl “El Negro” Araiza, quien no solo corroboró su actuación, sino también la de Cecilia Galliano y Alejandra García.

