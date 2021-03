Natalia Téllez recuerda por qué terminó con Christopher Uckermann: “Fue un cuerno espantoso”

Natalia Téllez y Christopher Uckermann formaron una de las parejas de famosos más populares en el medio artístico mexicano, pero cuando el amor se esfumó, también protagonizaron una de las rupturas más sonadas. En 2016, tras dos años de relación, el público se sorprendió al conocerse que el aparentemente sólido romance entre los artistas se había acabado.

Sin embargo, las razones para el quiebre sentimental estuvieron empañadas de especulaciones hasta ahora, cuando la conductora confirmó que el verdadero motivo por el que terminó con el integrante de RBD fue por una infidelidad de parte de él.

La dolorosa razón por la que Natalia Téllez rompió con Christopher Uckermann

Durante una reciente emisión del programa Netas Divinas, en el que actualmente participa como presentadora, la periodista Martha Figueroa lideró una conversación que hizo recordar a Téllez cómo lidió con su rompimiento con Uckermann luego de que este le fuera infiel, algo sobre lo que ya había hablado en el pasado de manera indirecta.

"A mí me pasó cuando corté con Christopher (Uckermann). Yo estaba hecha mie…, fue un cuerno espantoso" confesó la intérprete de ‘Lola’ en Te acuerdas de mí a sus compañeras del show de Unicable.

Con la franqueza que le caracteriza, continuó develando que, en esa época, periodistas como Yordi Rosado y la misma Figueroa conocían la información y le propusieron dar ella misma la noticia. De hecho, le aconsejaron hacerlo para dirigir el “golpe” antes de que se supiera por otros medios. No obstante, devastada por el dolor, prefirió mantener el silencio, algo de lo que después se arrepintió.

“Yo iba al foro de Hoy y le conté a Martha (Figueroa), pues éramos amigas, y a Yordi (Rosado), que producía contigo. Me acuerdo que Yordi me llamó y me dijo: 'Va a salir lo de Christopher, ¿no lo quieres decir tú? y yo en pe***ja: 'No, no", relató tan espontánea como siempre.

"(Estaba) como dolida, como que pensé que si pasaba el tiempo ya no iba a salir. No sé qué pensé. Yordi me dijo: 'Nat, si tú lo dices, tú un poco controlas el primer golpe, tú dices la información, lo que hiciste tú con tu respuesta, cuando te nombren y salga, va a estar tu versión de las cosas”, rememoró.

Empero, Natalia se mantuvo en silencio y, tal como le advirtieron, la conclusión de su idilio terminó difundiéndose igualmente por la prensa de manera “revolcada”. Aunque ella declarara después que habían terminado debido a sus apretadas agendas, la información ya se había salido de control.

“Yo no dije nada y obviamente acabó saliendo (por otro medio) la nota peor, revolcada", concluyó, confirmando de manera directa los rumores que habían circulado desde que decidió poner punto final a su idilio con el cantante y que hicieron de su proceso de sanación más complicado.

En aquella época, tras develarse la ruptura entre los integrantes del elenco de Rebelde, se rumoreó en los medios que Christopher Uckermann habría engañado a Natalia Téllez con la actriz Ana Serradilla, con quien grababa una película en aquel tiempo. Todo fue negado, aunque el histrión sí inició después un fugaz noviazgo con Serradilla.

Años más tarde, Téllez rompió el silencio sobre la infidelidad que sufrió con uno de sus exnovios que terminó haciéndose pública. Si bien nunca mencionó el nombre de su pareja, quedó claro que se trataba del protagonista de Diablero, algo que ahora confirmó con sus nuevas declaraciones.

