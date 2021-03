Cynthia Erivo y Joseph Gordon se unen al elenco del live-action de 'Pinocho' ¡Destapan a los protagonistas!

En los últimos años Disney ha sorprendido al realizar remakes de sus clásicos, que en muchas ocasiones ha dividido opiniones debido a los cambios en las historias. A pesar de ello, miles de espectadores siguen pendientes de las próximas cintas que estrenará la compañía del ratón como lo es Cruella y Pinocho.

Aunque Disney ha sido discreto en cuanto a los detalles del live-action, The Wrap y Variety han informado que el elenco de esta cinta estará conformado por Cynthia Erivo como Hada Azul, Joseph Gordon-Levitt como Pepe Grillo, Tom Hanks como Geppetto, Keegan-Michael Key como El honrado Juan, Luke Evans como el Cochero y Benjamin Evan Ainsworth como Pinocho.

Also, Benjamin Evan Ainsworth is voicing the title character of #Pinocchio, with Joseph Gordon-Levitt as the voice of Jiminy Cricket, @KeeganMKey as the voice of Honest John and Lorraine Bracco as the voice of Sofia the Seagull, a new character.https://t.co/gXfoTECdIx

— TheWrap (@TheWrap) March 3, 2021