Actor de The Boys revela imágenes del set y se asoma una pista del personaje de Soldier Boy

El inicio de grabaciones de The Boys temporada 3 ha sido inminente y ha traído muchas alegrías para los fans de esta irreverente historia de superhéroes. Y es que a través de las redes sociales han sido los mismo actores quienes poco a poco han mostrado parte de lo que se vive en el set de rodaje en el que incluso se logró ver cómo finalmente lucirá el personaje de Soldier Boy que es uno de los más esperados en esta entrega.

Recientemente, Anthony Starr quien interpreta al querido, pero al mismo tiempo odiado Homelander, quien dio pistas de que está más que listo para continuar las nuevas aventuras en esta creación de Eric Kripke. A través de su cuenta en Twitter asomó la idea de que tiene las botas bien puestas para luchar contra sus adversarios.

Aunque la toma del actor es muy cerrada y solo muestra parte de su indumentaria, deja claro que habrá mucha acción, pues sus icónicas botas rojas se muestran casi desechas ante lo que se supone fue una dura e inesperada batalla en contra de quienes quieren verlo destruido. Los fans reaccionaron inmediatamente y los likes se multiplicaron en cuestión de minutos.

Five thirty am and we shootin ;) pic.twitter.com/k0Uziv4gRI

"Cinco y media de la mañana y disparamos;)", con estas palabras el actor mostró su emoción de estar en el set y brindar entretenimiento para el público que está muy atento a lo que Homelander hará para cobrar venganza, pues a criterio de Kripke este personaje volverá más retorcido que nunca y estará a atento a que nadie más del grupo de "Los Siete" juegue a traición.

Además, con esto revela que desde muy temprano se inicia el trabajo en el que esperan avanzar de forma vertiginosa a fin de poder tener muy pronto el estreno de la tercera entrega en la que habrá personajes nuevos y escenas que incluyen orgías, así como situaciones satíricas, irónicas e inolvidables para los fans.

Las redes sociales han estado muy activas en torno a esta temporada en la que además el actor Jessen Ackles mostrará su versatilidad al interpretar al tan esperado Soldier Boy. Y es que han surgido cientos de versiones sobre cómo lucirá esta réplica del Capitán América, pero un tanto más grotesca y fuera de serie, que es parte del sello de esta polémica historia.

Sin embargo, esto ha estado muy alejado a la realidad, pues ya se vieron las primeras imágenes de este personaje luciendo un traje más colorido, ceñido al cuerpo y que no deja nada a la imaginación lo que despertó más inquietud entre los seguidores quienes esperaban verlo con más accesorios de combate. Con esto se imaginan que sus poderes son tal que no necesita utilizar otro tipo de objetos.

Filming Update!#TheBoys This is the big one!

Ladies and gentlemen! Soldier Boy has arrived!!!

Still only stand-in for Jensen Ackles. pic.twitter.com/NO0U7kc0zc

— Toronto Filming (@TOFilming_EM) February 27, 2021