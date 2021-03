Actor de The Crown subsistió durante la pandemia haciendo delivery en Londres

La pandemia del Covid-19 afectó no solo la producción de The Crown, sino una gran cantidad de series que tuvieron que hacer un cese en las grabaciones a fin de cumplir con la cuarentena planteada por la OMS a fin de prevenir contagios masivos sobre esta curiosa enfermedad. Por ello, no es de extrañar que actores como Richard Harrington se vieran en la necesidad de optar por otros empleos que nada tenían que ver con su rol de artista.

Y es que en una reciente entrevista realizada por la BBC Gales, esta estrella que pertenece al elenco de la historia creada por Peter Morgan reveló que a inicios de las estrictas medidas de salud, inició un nuevo trabajo como repartidor de comida en Londres. Esto sorprendió a su fanaticada que está acostumbrada a verlo con todo el brillo de Hollywood.

Actor de The Crown reveló que logró subsistir durante la pandemia haciendo delivery en Londres

Harrington no tuvo tapujos al señalar que debido a la inesperada pausa que se debió hacer como medida preventiva de seguridad, se vio en la necesidad de buscar otra alternativa que no solo le generara dinero, sino que también lo mantuviera activo, pues con la constante extensión de la cuarentena, todos los proyectos que tenía en puerta se cayeron y hasta la fecha no se ha producido ningún avance al respecto.

La empresa de entrega de comida Deliveroo le abrió las puertas al actor para que de inmediato tomara su bicicleta y se dedicara a repartir la comida a la gente de Londres. Entre propinas y su salario fijo ha podido subsistir y evitar caer en crisis existenciales, así como en incremento de peso que la mayoría está sufriendo en el confinamiento.

"No hice nada entre marzo y septiembre. El confinamiento me convirtió en un recluso, así que estaba agradecido de poder ir en mi bicicleta cada día con el trabajo. Y lo mejor es que pude ayudar a la gente para adquirir sus alimentos sin riesgos a contagios", dijo durante la entrevista que ahora está siendo replicada hasta en las redes sociales.

Proyectos de Richard Harrington

Con el personaje de Poldark en The Crown y su participación en Hinterland, este reconocido actor se ha ganado el cariño y aceptación del público, pues sus caracterizaciones poseen una calidad interpretativa única y con la que se ha ganado el respeto de sus seguidores quienes lo admiran y ahora más que no tuvo reparo en expresar que ante la falta de proyectos, se vio en la necesidad de hacer delivery para obtener recursos para mantenerse.

Esto dejó atónitos a quienes vieron estas declaraciones, sin embargo de parte del equipo de The Crown no ha existido ningún tipo de pronunciamiento, ya que ellos también se encuentran parados ante no poder regresar al set de grabación para dar continuidad a la próxima temporada de esta polémica trama que muestra parte de la evolución de la familia real británica.

Harrington cuenta con una amplia y destacada trayectoria en el cine y la televisión, incluso ha sido ganador de los más importantes premios que reconocen su talento, versatilidad y ganas de seguir mostrando nuevas historias. Títulos como: Bitter Sky, Gangs of London Mal, Endeavour, Hatchback, entre otros se suman a la larga lista de proyectos que ha asumido con responsabilidad y éxito.

