'WandaVision': director advierte que el final de la serie podría dividir a los fans como pasó con el de 'Game of Thrones'

La mala noticia es que 'WandaVision' llega a su fin. Este viernes 5 de marzo termina la serie de Marvel Studios, que desde hace ocho semanas ha destacado en la plataforma de streaming de Disney, se estrena el noveno y último episodio. La buena noticia es que el final debe responder todas las incógnitas que ha dejado.

De un clásico sitcom de los cincuentas a una serie digna de la acción del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) pasó 'WandaVision', dirigida por Matt Shakman. Pero a lo largo de la ficción, los más intensos fans se han enfrentado entre teorías y los posibles desenlaces para la serie.

Shakman, previo al final de la serie, avisó a tiempo y advirtió a los seguidores del UCM que el capítulo 9 podría generar división, al igual que lo hizo el final de la aclamada 'Game of Thrones', el éxito que mantuvo a HBO en lo más alto.

"Espero que sientan que el viaje fue satisfactorio para ellos. Sé que hay tantas teorías por ahí. Habrá mucha gente que sin duda se sentirá decepcionada por una teoría u otra. Pero siempre contamos esta historia sobre Wanda lidiando con el dolor y aprendiendo a aceptar esa pérdida, y con suerte la gente encontrará que el final es sorprendente pero también satisfactorio, y que se siente inevitable porque es la misma historia que han estado viendo todo el tiempo", le dijo el cineasta a 'Entertainment Weekly'.

