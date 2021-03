Danilo Carrera asegura que nunca se casó con su expareja Ángela Rincón

Antes de ser uno de los galanes más populares de la pantalla chica mexicana, Danilo Carrera era uno de los famosos que se esforzaba por mantener su vida privada al margen de su carrera profesional. Por esta razón decidió llevar su relación con Ángela Rincón, una actriz con la que estuvo involucrado sentimentalmente antes de protagonizar su sonado romance con Michelle Renaud, de manera discretísima.

Sin embargo, esto no evitó que diversos medios de comunicación dieran a conocer años atrás que el histrión habría caminado al altar con Rincón en 2015.

En aquella época, muy receloso sobre su intimidad, afrontó las especulaciones de su supuesta boda secreta en ocasiones negándola y, en otras, sin desmentir la información ni confirmarla.

Ahora, siendo más abierto sobre su vida personal ante la prensa, el ecuatoriano decidió acabar con este misterio de su historial amoroso y reveló en una reciente entrevista que nunca se casó con Ángela, desmintiendo de paso las especulaciones que en el pasado señalaron a Renaud como causante de su ruptura matrimonial.

Danilo Carrera devela la verdad sobre su relación con Ángela Rincón

Durante una plática con Jorge ‘El Burro’ Van Rankin para el programa Hoy, el intérprete de 32 años fue cuestionado por el conductor sobre su supuesto matrimonio con Ángela Rincón y aprovechó la oportunidad para aclarar, de una vez por todas, que jamás fue esposo de la estrella de ascendencia venezolana como lo han asegurado los medios de comunicación.

“Tú te casaste en el 2015, con una señorita de nombre Ángela”, afirmó Van Rankin para comenzar una plática sobre este episodio de su vida personal, a lo que el actor replicó directo y tajante: “No”.

“¿Nunca fue tu esposa?”, repreguntó para obtener una segunda negativa: “Nunca”, zanjó Danilo, terminando así con la incógnita que ha arrastrado desde que hace años circulara la información sobre su unión matrimonial.

Asimismo, en la conversación Danilo explicó por qué en ese momento prefería no exponer los detalles del romance que estaba viviendo. “Mi relación en esa época era muy privada. No tenía la vida que llegué a tener ahora, en ese momento mi relación era muy privada, éramos nosotros y no tenía que ver con el medio. (Duré) un rato, fueron como cinco o seis años”, destacó.

Además, señaló que no sentía necesario ventilar su privacidad debido al enfoque que entonces tenía su carrera. “Ser presentador, que era lo fuerte en mi carrera en ese momento, es muy diferente a ser actor… como presentador te sienten cercano y como actor te sienten inalcanzable”, agregó el entrevistado en el segmento “Ponle la cola al burro”.

Ángela Rincón afirmó lo contrario

Aunque ni Danilo Carrera ni Ángela Rincón han roto por completo el hermetismo alrededor de su separación, las últimas declaraciones del protagonista de telenovelas contradicen a las de su expareja, quien en julio de 2019 celebró en Instagram su divorcio del actor.

“Lo escuchaste de mí primero, recién divorciada”, escribió Rincón en la descripción de una postal donde se la ve frente al volante de un vehículo portando un velo de novia y una enorme sonrisa, confirmando de esta manera que sí había estado casada con el actor pero ya era una mujer felizmente soltera.

Cabe destacar que la publicación en la red social se dio poco después de que Suelta la sopa informara que había finalizado el proceso legal de divorcio entre los actores, mismo que la estrella de Grachi había iniciado al presentar una petición ante la Corte de Familia de la Ciudad de Miami a finales de 2018; de acuerdo a la información publicada en exclusiva por la revista TVyNovelas.

