Marisol González cuenta qué hizo con el anillo que le dio "Canelo" Álvarez

Hace casi 10 años, la presentadora y modelo Marisol González mantuvo una relación muy intensa con el boxeador Saúl “Canelo” Álvarez, no obstante a pesar del gran amor que dijeron sentir uno por el otro, la diferencia de edades, los celos y la inmadurez de ambos los llevó a separarse.

En una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, para el programa En casa de Mara, de YouTube, la conductora del programa matutino Hoy habló sobre su noviazgo con el pugilista que casi los lleva al altar.

Marisol González recordó que conoció a Álvarez en 2009 durante una pelea en Puebla, la cual cubrió para Televisa Deportes. A partir de entonces nació una amistad que, poco a poco, se fue convirtiendo en algo más, pese a la diferencia de edad, pues ella le lleva siete años.

"Cuando tú platicabas con él, jamás se notaba que era una persona que tuviera menos edad, siempre fue demasiado maduro", dijo. “Yo le llevaba 7 años”, dijo entre risas la modelo y conductora. Y dijo: “Siempre me voy a expresar todo positivo, porque la parte que a mí me tocó de él siempre fue una persona muy noble, admirable, una gran persona, pero como sea la edad sí llega a influir”.

González señaló que existieron varios factores que a la larga los distanció, como los celos de los dos, el carácter fuerte de ella y que a él le faltaba mucho por vivir en el lado profesional.

"Siento que las edades influyen de repente. Era medio intensona con él, los dos éramos muy celosos el uno con el otro… En ese entonces me dio el anillo y siento que ya lo ves muy formal y dices no, mejor no. Lo que me dio miedo es que él estaba creciendo, todavía le faltaba mucho por recorrer y le llevaba cierta edad", explicó.

Marisol González aseguró que guarda "puros recuerdos muy bonitos de Canelo", pero reiteró en que "no era el momento". Hasta intentó regresarle el anillo, pero el boxeador no se lo aceptó. "Lo debe de tener mi mamá, ya ni recuerdo, fue hace mucho", reveló.

Marisol también dijo que tras el rompimiento, entró en una fuerte depresión, de la que le ayudó a salir su actual esposo, el futbolista Rafael Márquez Lugo.

“Nos conocemos y yo regreso con Saúl, pero después me di la oportunidad de conocerlo bien y me movió todo. Dije ‘me voy con las Chivas’. Desde un principio que conozco a Rafa, en todos los sentidos me vi identificada, creo que estoy más enamorada que antes, me gustó y es el hombre que siempre vi como el papá de mis hijos”, concluyó.

Marisol González y Rafael Márquez Lugo se casaron en el 2014 y desde entonces han conformado una sólida relación en la que ya procrearon dos hijas.

