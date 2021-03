Meghan Markle y Harry: los puntos clave que debes saber antes de su entrevista con Oprah Winfrey

Meghan Markle y Harry han dado mucho de que hablar en los últimos días tras la publicación de algunos avances de la entrevista que tuvieron con Oprah Winfrey, pues todo apunta a que la pareja ha decido contar su verdad sobre lo vivido dentro de la Casa Real británica.

¿Te gusta apostar? Todo lo que debemos saber sobre las apuestas Online

Por esta razón, te presentamos algunos de los puntos clave que debes saber sobre la entrevista que Meghan Markle y Harry tendrán con Oprah, quien ha confesado que no tuvo ningún límite al cuestionar a la pareja sobre su relación con la Casa Real británica. La entrevista será transmitida el próximo domingo 7 de marzo por la cadena CBS.

Cabe destacar que el 27 de noviembre de 2017 se anunció el compromiso entre Meghan Markle y Harry, quienes se casaron el 19 de mayo de 2018 en la Capilla de San Jorge, Reino Unido. En mayo de 2019 se convirtieron en padres del pequeño Archie, quien cuenta está próximo a cumplir dos años de edad.

Meghan Markle y Principe Harry / Getty Images

1.- Meghan Markle y Harry renuncian a la Familia Real británica ¿Por qué se separan?

En febrero de este año, el duque y la duquesa de Sussex dieron a conocer formalmente que no volverían a participar de forma activa como miembros de la Familia Real británica. Por medio de un comunicado del Palacio de Buckingham, la reina Isabel II dio a conocer la decisión de Meghan y Harry, quienes desde hace más de un año radican en Los Ángeles.

Durante un comunicado, la pareja expresó que desea forjar un rol nuevo y progresista dentro de dicha institución, así como ser financieramente independientes y poder dividir su tiempo entre Reino Unido y Estados Unidos. "Tenemos la intención de dar un paso atrás como miembros sénior de la Familia Real y trabajar para ser financieramente independientes, al tiempo que seguiremos apoyando totalmente a Su Majestad la Reina", indica el comunicado.

2.- Su pérdida y la llegada de un nuevo bebé

En noviembre de 2020, Meghan Markle publicó un artículo para The New York Times donde reveló que sufrió un aborto espontáneo. Tras el dolor por esta pérdida, Markle y Harry decidieron intentarlo de nuevo y durante el Día de San Valentín, la pareja comunicó que se encuentran esperando al nuevo integrante de su familia.

Acaba de anunciar que espera su segundo bebé con el príncipe Harry / Instagram

3.-Harry habla sobre su madre, la princesa Diana

En otro adelanto de la entrevista con Oprah Winfrey, Harry hizo referencia a la muerte de su madre. "Mi mayor temor era que la historia se repitiera", dijo. Además destacó que lograr separase de la Familia Real británica fue muy duro y enfatizó que se siente tranquilo de tener a su esposa a lado en estos momentos complicados.

"Estoy aliviad y feliz de estar sentado aquí, hablando contigo con mi esposa a mi lado, porque no puedo ni empezar a imaginar cómo debe haber sido para ella pasar por este proceso sola hace tantos años. Porque ha sido increíblemente difícil para los dos, pero al menos nos tenemos el uno al otro", mencionó.

4.- Meghan Markle no tiene miedo

Durante el adelanto más reciente de la entrevista, se puede observar a Oprah Winfrey y a Meghan sentadas al exterior. "¿Cómo te sientes sobre al saber que el Palacio de Buckingham escuchará tu versión?", cuestionó Winfrey a Markle. "No sé cómo ellos podían esperar que, después de todo este tiempo estaríamos simplemente callados si la Firma (Casa Real Británica) está jugando un rol activo para perpetuar mentiras sobre nosotros (…) Si esto conlleva el riesgo de pereder cosas, hay mucho que ya se ha perdido", afirmó Meghan.

5.- La respuesta del Palacio de Buckingham

De acuerdo con el diario Daily Mail, el Palacio de Buckingham se ha deslindado de todas las actividades que Meghan Markle y Harry. "El duque y la duquesa ya no son miembros activos de la familia real, por lo que, cualquier decisión que tomen con respecto a compromisos con los medios es de su responsabilidad. Como miembros no activos de la realeza, no tiene la obligación de informar a la Casa real de dichos planes”, indica la información obtenida por Daily Mail.

6.- Meghan es acusada de acoso laboral

Hace unos días el diario The Times dio a conocer que dos asistentes personales de Meghan Markle denunciaron haber sido víctimas de acoso laboral por parte de Markle, por lo que eventualmente dejaron su puesto.

Meghan Markle reaparece en televisión con un exquisito vestido negro de cuero estilo gabardina La duquesa y el príncipe Harry están listos para dar su primera entrevista desde su salida de la realeza

También puedes ver: