Mira el por qué los personajes de This is us no actuaron con bebés reales en esta quinta temporada

La serie This is us temporada 5 sigue arrasando. Una muestra de ello es que se sigue posicionando entre los primeros lugares de sintonía, capítulo, tras capítulo. Sin embargo, para sus realizadores y parte del elenco no ha resultado nada fácil seguir adelante con este drama familiar, ya que cada vez existen más restricciones en el set debido a las normas que hay que seguir desde que surgió la pandemia del Covid-19.

Un claro ejemplo de ello es que su director Jon Huertas y la coproductora ejecutiva Julia Brownell confesaron a través de las redes sociales que las limitaciones están afectando cada vez más el desarrollo de las grabaciones y por ende, el resultado final debe ser muy bien editado a fin de no mostrar errores o escenas pocos creíbles para la audiencia.

Aquí te revelamos algunas curiosidades que quizás desconocías de la serie This is us Tras el estreno de la quinta temporada te mencionamos algunos de los detalles que no conocías de esta historia que se transmite en canal Fox Premium.

Mira el por qué el elenco de This is us temporada 5 no actuó con bebés reales

El llamado al set de grabación nunca fue tan complicado para los actores que interpretan a cada uno de los personajes favoritos de esta serie. Y es que tras las normas que deben tomarse en cuenta a fin de prevenir contagios, la producción de This is us debió hacer varias pausas que interfirieron notablemente en la trasmisión de los nuevos capítulos de la quinta temporada.

Pero, sin duda lo que más llamó la atención es que personajes como Kate Pearson debieron asumir retos entre los que se encontraba el grabar las escenas de la llegada de su bebé adoptado, pero con un muñeco en vez de un bebé real como se tenía planteado desde un inicio.

"El Covid-19 cambió el guión. Ni siquiera se nos permitió filmar a nuestros actores con bebés vivos. El desafío fue lograr que los actores estuvieran en ese momento, en ese lugar donde están buscando un sustituto y que todo pareciera real", señaló Huertas quien al tiempo añadió que debieron buscar muñecos con facciones muy reales y que les permitiera crear una conexión especial entre ellos y los actores. Luego de esto, el equipo de edición haría lo propio para dar más características que trasmitieran emotividad y ternura.

Episodio significativo y muy emotivo en This is us temporada 5

El resultado de este significativo cambio de producción se vio reflejado en el capítulo transmitido el pasado 23 de febrero en el que Kate se encuentra feliz por llevar a casa al bebé que acaban de recibir en adopción, luego de un acuerdo que tuvo con Ellie quien es la mamá biológica de la recién nacida. Sin embargo, esto tomó un giro inesperado, porque a tan solo horas de haberla entregado, ella cambia de opinión y decide que lo mejor es buscarla y criar a su hija.

Esto deja a Kate devastada, pues ella ya había hecho planes con su pequeña a quien le daría todo el amor que necesita y para colmar de calor y magia su hogar que tanto lo necesita. Para los personajes y el equipo realizador, este fue todo un reto que bien supieron sacar adelante, ya que el público no se percató de que el bebé que se mostraba en pantalla era un muñeco.

Pero, ahora que se reveló este detalle, los fieles fans de este drama familiar están muy atentos a lo que viene en el resto de los episodios que han sufrido importantes modificaciones debido a las limitantes que tienen para grabar con un gran número de personas quienes desde el año pasado están tomando las medidas de seguridad señaladas por la OMS.

Estas son las razones por las que los fans de la serie This is us están molestos con el estreno de la quinta temporada Aquí te explicamos el porque los fieles seguidores de esta historia arremetieron contra sus realizadores.

También puedes ver: