Mira cómo luce hoy 'Mayita', la hija de William Levy en "Cuidado con el ángel"

Corría el año 2008 cuando aterrizó en la pantalla chica mexicana la telenovela Cuidado con el ángel, una exitosa producción de Nathalie Lartilleux para Televisa que marcó el debut protagónico de Maite Perroni y William Levy en las telenovelas.

Mira cómo luce hoy ‘Chava’, el hijo de Jacky Bracamontes en "Las tontas no van al cielo" Han pasado 13 años desde el estreno de la telenovela.

Dentro de esta entrañable trama, que acaparó el gusto del público con la inolvidable historia de amor entre ‘Marichuy Velarde’ y ‘Juan Miguel San Román’, el galán era padre de una carismática niña llamada ‘María Antonieta’, a la que todos conocían como ‘Mayita’, interpretada por la talentosa intérprete Saraí Meza.

Captura video

Con apenas 8 años, Meza se robó por completo el corazón del público en la piel de este personaje que jugó un rol importante en el melodrama, donde demostró durante más de 100 episodios sus habilidades artísticas innatas, una impresionante facilidad para decir sus líneas y mantuvo una gran química con Levy en el set.

Captura video

No obstante, desde que esta obra de ficción se despidió por todo lo alto de la pequeña pantalla en marzo de 2009 hasta la actualidad, han pasado exactamente 12 años en los que la vida y el aspecto de Saraí lógicamente han cambiado de manera radical. A continuación, te mostramos qué ha sido de la vida de esta actriz durante este lapso y cómo luce hoy en día.

Captura video

El cambio de la inolvidable ‘Mayita’ de Cuidado con el ángel

Luego de su destacable participación en Cuidado con el ángel, la pequeña Saraí Meza continuó desarrollando su carrera artística de manera indetenible. Gracias al éxito de esta telenovela, su popularidad subió como la espuma y se le abrieron de par en par las puertas del mundo del espectáculo mexicano, donde había debutado en Heridas de amor, en el año 2006.

De hecho, poco después de finalizar su impecable personificación como ‘Mayita’, la joven actriz encarnó en su etapa infantil a los personajes ‘Regina Montes de Oca Ribera’ y ‘Aimeé Montes de Oca Ribera’ en la telenovela Corazón salvaje (2009). Posterior a esto, logró encadenar un proyecto tras otro en televisión, construyéndose rápidamente una corta pero exitosa trayectoria como histrionisa.

Plaza Sésamo (2008-2009), Rafaela (2011), Las amazonas (2016) y Érase Una Vez (2017), fueron algunas de las producciones televisivas donde pudo seguir demostrando su don para actuar a la par de su formación académica; recoge Imdb.

Pero la TV no lo ha sido todo durante estos años, Saraí también tuvo alguna intervención en el teatro y debutó a lo grande en el cine como protagonista de la película Entrenando a mi papá (2015), un largometraje donde encarnó a la hija del rol de Mauricio Islas, papel por el que no solo se llevó nuevamente los aplausos por su gran talento, además recibió el reconocimiento a mejor actuación infantil en los premios Diosas de Plata.

Después de estas actuaciones, continuó desplegando sus alas artísticas con participaciones en diferentes episodios de los exitosos programas unitarios de Televisa La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, serie de antología donde dijo presente hasta 2017, año en el que asumió un nuevo reto actoral al salir del país y establecerse temporalmente en Argentina para participar en la serie Kally's Mashup (2017-2018).

En esta exitosa producción de Nickelodeon, que ayudó a despuntar su fama en toda Latinoamérica, Saraí brilló en la piel de ‘Tina Barkin’, uno de los personajes principales.

Asimismo este proyecto, uno de los más notables de su recorrido como artista, le permitió mostrar su poco conocido talento para cantar con el que sorprendió a todos. Empero, desde entonces, no se le ha vuelto a ver en la pantalla.

Así luce hoy Saraí Meza, la eterna ‘Mayita’ de Cuidado con el ángel

En la actualidad, Saraí Meza está convertida en toda una guapa jovencita de 21 años que sigue enfocada en el crecimiento de su carrera artística, misma a la que dará un giro cuando se lance como cantante profesional, una faceta que espera explotar más adelante sin abandonar la actuación.

“(En el futuro) me visualizo como cantante (sí, por ahora esa es mi meta) y grabando discos, dando shows, etc. Al mismo tiempo no descarto la actuación. Me gustaría llegar a Hollywood y compartirle al mundo mi pasión por el arte”, confesó en una entrevista a People En Español en el año 2019, demostrando que sueña a lo grande.

En esta plática, Meza igualmente habló sobre su participación en Cuidado con el ángel, la cual recuerda con mucho cariño, y dijo que “fue una etapa muy bonita. A pesar de ser pequeña tuve grandes experiencias muy divertidas y, por supuesto, aprendí mucho de mis compañeros, quienes me enseñaron muchas cosas”.

También destapó en esa ocasión cómo fue tener de papá ficticio a William Levy, quien en la trama debe lidiar momentos muy duros con ‘Mayita’. “Fue muy, muy lindo. William siempre se portó increíble conmigo y me trataba como a una hija. En ese momento él no tenía hijos y le decía a mi mamá que le gustaría tener una niña”.

Curiosamente, el cubano es el único actor de esta telenovela con el que ha mantenido el contacto tras el finalizar las grabaciones."Me contacté con William hace poco a través de Instagram. Y estamos conectados por ese medio. Le mandó saludos a mi mamá y se puso feliz", dijo en su plática con el citado medio.

Por otro lado, en esta conversación aseveró que crecer como niña actriz “ha sido un reto muy grande ya que este medio te hace madurar y crecer más rápido de lo habitual. Me he perdido eventos familiares o graduaciones escolares, pero todo ha valido la pena al máximo porque es increíble hacer lo que más me gusta que es actuar y vivir de ello”.

A través de su cuenta en Instagram, donde cuenta con más de 900 mil seguidores, Saraí frecuentemente comparte numerosas postales sobre su vida actual donde da cuenta de su impresionante crecimiento los últimos 12 años, mantiene al día a sus fans sobre sus proyectos y comparte algunos aspectos sobre su vida personal.

Además, demuestra que es una joven como cualquiera que le encanta la moda, viajar y, por supuesto, presumir su epatante belleza natural en un sinfín de estilosos atuendos y creativos posados con los que de paso comprueba lo poco que queda de la niña que conquistó al público en Cuidado con el ángel.

También te puede interesar: