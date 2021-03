¡Spoiler Alert! El último capítulo de 'WandaVision' confirma su conexión con dos próximas películas del UCM

Todo tiene su final y llegó el fin para 'WandaVision'. La aclamada serie de Marvel Studios, que durante ocho semanas colocó en la cima a la plataforma de streaming de Disney, terminó este viernes 5 de marzo, con el estreno del noveno y último episodio.

"El final de la serie", como llamó el director Matt Shakman al capítulo final, generó diferentes emociones entre los fans del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), con la expectativa previa de conocer las respuestas a las incógnitas que fue dejando la ficción a lo largo del camino.

Si no has visto 'WandaVision' y su capítulo final que confirmó la conexión de la serie con las películas de Marvel, te recomendamos dejar de leer el contenido de esta publicación, que podría estar cargada de spoilers.

Monica se encontrará con Capitana Marvel

Probablemente, lo mejor del último capítulo de 'WandaVision' fue la confirmación de su conexión con dos próximas películas del UCM: 'Capitana Marvel 2' y 'Doctor Strange 2'.

La segunda película de Brie Larson como Carol Dambers llegaría en diciembre de 2022, pero Marvel no quiso esperar tanto tiempo para empezar a revelar secretos sobre la cinta. En la escena 'mid-credits', Monica Rambeau (Teyonah Parris), quien fue revelada con sus poderes como Photon, entra a una sala de cine a petición de una agende de S.W.O.R.D, quien termina siendo una skrull enviada por Nick Fury para que viaje a una base en el espacio.

Conexión clave con Doctor Strange

'WandaVision' también dejó referencias sobre su conexión con 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness', que se estrena el 25 de marzo de 2022 con Benedict Cumberbatch como Stephen Strange y que promete ser clave en la Fase 4 del UCM y la llegada del multiverso.

La primera referencia ocurre durante el enfrentamiento de Wanda (Elizabeth Olsen) y Agatha Harkness (Kathryn Hahn) en el último episodio, cuando la malvada bruja le ha segura que "el poder de la Bruja Escarlata supera al del Hechicero Supremo", como llaman a Doctor Strange.

Esa frase de Agatha no se le ocurre, la lee del darkhold, un libro de hechicería que utiliza mientras combate contra Wanda. Es un libro muy parecido al de la librería en Kamar-Taj de La Anciana (Tilda Swinton) en 'Doctor Strange'. Curiosamente, esa librería tiene un espacio vacío… ¿del darkhold?

Finalmente, en la segunda escena post créditos, Wanda se toma un té mientras su otro yo está leyendo el misterioso libro, con un poder parecido al de Stephen Strange para estar en varios lugares a la vez, como cuando duerme y a la vez estudia su proyección astral.

Luego de acabar con la realidad paralela que había creado en Westview, con Vision (Paul Bettany) y sus hijos, ¿está estudiando la Bruja Escarlata la forma de volver a traer a la vida a su amado y a los gemelos Billy y Tommy? Tendremos que esperar a 'Doctor Strange 2' para ver si volveremos a ver a Wanda en acción. "No entiendo este poder, pero lo entenderé", le dice a Monica antes del final de la serie. ¿Será el Hechicero Supremos su nuevo mentor?

‘WandaVision’: director advierte que el final de la serie podría dividir a los fans como pasó con el de ‘Game of Thrones’ ‘WandaVision’ termina este viernes 5 de marzo con la emisión del noveno y último episodio

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: