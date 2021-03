Altaír Jarabo lleva el vestido de rayas en zigzag multicolor perfecto para deslumbrar en primavera

Altaír Jarabo tiene una relación muy especial con sus seguidores en Instagram, ya que frecuentemente les permite que le hagan preguntas sobre su vida y su trabajo, conversando con ellos y estrechando así la relación con su comunidad en esta red social, donde ya supera los 3 millones de usuarios.

En varias historias de Instagram recientes, habló de sus lecturas y series favoritas en este momento, dando tips a sus fans: una de las novelas más recientes que leyó fue Mi amiga estupenda, de Elena Ferrante; y en cuanto a series, le encanta The Americans: "Estoy muy clavada con una que se llama The Americans, es de espías rusos, amo las que son así de intrigas y secretos", comentó.

La vida amorosa de Altaír Jarabo

Aunque la actriz, antagonista de la telenovela Vencer el desamor, suele ser muy reservada en cuanto a su vida amorosa, si habló de las parejas en esta ronda de preguntas formuladas por sus seguidores. Al consultarle qué opinaba de las parejas que tienen hijos de relaciones pasadas, respondió: "A mí no me espanta pero ni tantito. Sí, es cierto, que se llevan atención que podría ser para ti, pero lo veo desde otra perspectiva, creo que suman mucho a la vida de quien tú quieres".

Y continuó diciendo: "Enamorarte de alguien y amarlo con mucha sinceridad es también sumarte a las cosas que lo hacen feliz en la vida, que forman parte de esa persona. Así que, si me enamoro de alguien con hijos, bienvenido (…) trato de verlo como algo que suma y no que resta".

¿Nuevo amor en la vida de Altaír Jarabo este 2021?

Los fans también le preguntaron que si llegaría a tener alguna pareja que no sea del mundo artístico y sorprendió con su respuesta: "Como dato curioso, no he tenido ni novios actores ni productores ni de mi misma dinámica. No porque seamos X o Y, nada más no ha sucedido".

De hecho, durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda, confesó que tiene pareja en la actualidad. No es del medio artístico y, aunque tienen pocos meses saliendo, la actriz aseguró sentirse muy bien y muy cómoda en este momento de su vida.

"En este momento estoy en una relación. No lo había dicho antes (…) Pero sí, estoy en una relación… reciente, hace un par de meses, unos tres meses. Va muy bien, va muy linda. Estoy en paz. Me siento como que puedo ser yo, y me siento muy bien", enfatizó.

Las pequeñas vacaciones de Altaír Jarabo

Después de varios meses de trabajo en las grabaciones de la telenovela Vencer el desamor en plena pandemia, ahora Altaír Jarabo está disfrutando de unas breves vacaciones, sumando a su día a día nuevas aficiones como la natación.

Así lo comentó en una de sus recientes publicaciones, en la que enamoró al posar con un elegante traje de baño fucsia degradado, muy a tono para la primavera y el verano. "Con la novedad de que ahora disfruto muchísimo la natación. Lo hago todos los días que puedo! Cada día hago un poquito más", dijo, al publicar en Instagram el post que sumó más de 200 mil likes.

Otro complemento perfecto para tus outfits en esta primavera-verano 2021, son los vestidos de tirantes. Por cierto, la también actriz de Código postal mostró el traje perfecto estampado de rayas en zigzag, que luce magnífico en mujeres de todas las edades para esta temporada.

Cómo se siente Altaír Jarabo al no tener exclusividad con Televisa

A pesar de que todo actor sueña con tener un contrato de exclusividad con Televisa, Altaír Jarabo confesó que no tenerlo no ha supuesto una cosa grave en su carrera, al contrario: "No ha sido malo para mí, eh. Ahora hay muchas más opciones donde uno puede trabajar que antes (…) Hace un año y medio me fui a Colombia a hacer una serie, y ahora mis perspectivas de trabajo son más".

"Siento que es duro al principio, como hasta cuando uno termina una relación, que dices ahora quién va a ser mi próximo amor… y de verdad hay más opciones que antes. Con Televisa sigo trabajando y muy bien, la verdad es que tengo más que agradecer que lamentar o quejarme", reconoció la artista.

