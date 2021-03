'Aquaman 2': qué ocurrirá realmente con Amber Heard tras su batalla legal con Johnny Depp

Ha sido una semana de muchos rumores sobre el futuro de Amber Heard en el proyecto de 'Aquaman 2', la secuela de la primera película del superhéroe de DC Cómics. Su participación en la cinta sigue siendo una incógnita tras su interminable batalla legal con su exesposo Johnny Depp.

En las redes sociales se comentó a inicios de marzo que la actriz había sido despedida de la película de Warner Bros, sin embargo, pero nueva información señala que, al menos por ahora, se mantiene en el reparto junto a Jason Momoa en el papel de Arthur Curry.

El periodista Ryan Parker de 'The Hollywood Reporter', desmintió un informe de 'Forbes' que insistía en la salida de Amber Heard de 'Aquaman 2'. El reportero insistió en que la información no es cierta y que la actriz, a pesar de la campaña de desprestigio en su contra, seguirá en la cinta.

Told by a reliable source that reports of Amber Heard being fired off 'Aquaman 2' are inaccurate.

— Ryan Parker (@TheRyanParker) February 28, 2021