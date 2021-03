Aunque no lo creas estos actores de Cobra Kai son padre e hijo en la vida real

Cobra Kai temporada 4 sigue generando expectativa entre la audiencia, sobre todo en la fanaticada que cada vez más se sorprende con los hallazgos que se desprenden de esta emblemática producción de Netflix que honra a Karate Kid y que sigue ganando adeptos amantes a las artes marciales y todo lo relacionado con esta disciplina milenaria.

Por eso, no es de extrañar que los fans se alegraran al saber que el actor Martin Kove revelara que su hijo Jesse formó parte de esta historia en la temporada pasada que se estrenó el pasado 1 de enero de 2021. Lo que llevó a que mucho revisaran cada uno de los capítulos en los que el personaje del "bravucón" de la cafetería resultara muy familiar y encontraran algún parecido físico entre ambos actores.

Aunque no lo creas estos actores de Cobra Kai temporada 4 son padre e hijo en la vida real

Jesse interpretó al famoso capitán de la escuela que tenía como objetivo molestar a John Kresse durante el tiempo que trabajaba en un restaurante para cubrir sus estudios. Su interpretación fue propicia para mostrar a través de un flashback la épica escena que muestra la rivalidad entre jóvenes que también se peleaban el amor de una de las chicas más populares.

Sobre esta experiencia, ambos actores hablaron para Entertainment Weekly y El joven de 30 años aseguró que se sintió muy a gusto al trabajar en el set en el que creció, mientras su padre trabajaba, sin saber que en un futuro muy próximo estaría junto con su padre interpretando su papel en la juventud.

"Fue un gran honor jugar en este mundo que me criaron toda mi vida”, dijo Jesse. “Me sentí como si me uniera a este legado del universo de The Karate Kid , pero también me sentí como esta experiencia de ensueño. ¿Cómo podría estar en este universo? Y estos flashbacks fueron un vehículo perfecto para eso. Espero haber enorgullecido a mi padre", dijo al portal. Luego de esto, los fans no dudaron en ofrecer reacciones positivas y de felicitación para ambos.

Padre lleno de orgullo

Ante esta revelación y trabajo el actor Martin Kove también expresó su satisfacción, pues considera que le está dejando un legado importante a su hijo quien es el que ha demostrado más pasión y entrega por la actuación. Él también fu muy expresivo y reiteró que de saber los flashback fueron las excusa perfecta para que ambos pudieran compartir ese grato momento.

"Tan pronto como entré, los escritores están en el set y todos están viendo esta escena en la que Jesse está porque tuvo una llamada antes que yo. Me detuvieron y me dijeron: '¡Tu hijo simplemente lo está rompiendo!' Ni siquiera había tenido la oportunidad de decir buenos días todavía … Me sentí como un millón de dólares", dijo el actor que se ha destacado con su participación en esta historia.

Con esto demostró su alegría y orgullo, pues nada mejor que compartir escena con su hijo y en una de las producciones que más éxito ha tenido en los últimos tiempos en la plataforma streaming que espera poder sorprender este año con el estreno de la tan esperada cuarta temporada, que al parecer, ya está lista, por los menos sus guiones, solo falta el llamado de inicio de grabaciones para seguir conquistando a la audiencia.

