Razón por la que se eliminaron algunos detalles del último capítulo de la segunda temporada de New Amsterdam

Una vez más la serie médica New Amsterdam se coloca en el tapete. Y es que el impacto del estreno de su tercera temporada y su ingreso en Netflix han hecho de esta historia una de las más exitosas luego de Grey's Anatomy y hasta The Good Doctor. El dramatismo y toques de realidad le han permitido calar en el gusto de la audiencia, que hasta ahora ha sufrido junto con cada uno de los personajes de las experiencias que viven a diario en el antiguo hospital en el que son bien recibidos por su director Max Goodwin.

Sin embargo, tras su arrolladora aceptación, el público desconoce que esta producción estuvo en aprietos a final de la segunda temporada en la que ante el inminente brote de la pandemia por Covid-19 no pudo grabar el capítulo final que se vio visiblemente afectado ya que se le hicieron múltiples modificaciones con la finalidad de no dejar pasar por alto lo que estaba sucediendo en el mundo en ese momento, pero con menor protagonismo, ya que el mundo estaba paralizado.

Ante la angustia que generó la llegada del mortal virus al mundo, los realizadores de New Amsterdam no vieron oportuno mostrar el capítulo final de la segunda temporada que se había titulado "Pandemia". En él se mostraba parte de la realidad, que para ese momento representaba muchos temores o pánico en la sociedad. Es por ello, que al inicio del programa se muestra a su protagonista Ryan Eggold , desde su casa, justificando lo que para muchos era obvio: el cese de las grabaciones y por ende, el giro inesperado de un final en el que solo se mostró una pequeña parte de lo que se vivía.

Este vuelco fue oportuno para mostrar a un nuevo miembro del New Amsterdam como lo es el doctor Shin quien está tras la conquista de la doctora Helen. Su inclusión permitió mostrar el horizonte de una nueva historia más fresca y que permitiera alivianar las tensiones generadas por el tema de la cuarentena. Además, sirvió como preámbulo para descubrir un nuevo romance y el interés de Max por finalmente luchar por quien ha sido su compañera y fiel amiga.

Este episodio también fue muy emotivo, pues Eggold se encargó de agradecer y dar ánimos a los profesionales de la salud quienes han estado en la primera línea a fin de atender esta situación que resulta mortal e inexplicable. También sirvió de vitrina para llamar a la calma e invitar a las personas a no caer en pánico y asistir a los hospitales solo si era necesario.

Huge thanks to #RyanEggold from @NBCNewAmsterdam for your heartwarming message to our #HealthCareHeroes on the front lines during #coronavirus outbreak.

You can help support these real-life heroes by making a cash donation here: https://t.co/KMi6trAhEX pic.twitter.com/WcxO2n2sBD

— NYC Health + Hospitals (@NYCHealthSystem) April 14, 2020