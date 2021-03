Así ha cambiado Adamaris Madrid, concursante de la primera temporada de “La Academia Kids”

En el año 2013, con el lanzamiento de La Academia Kids, la versión infantil del reality show La Academia, un grupo de niños con un asombroso talento para cantar dominó durante varias semanas los hogares mexicanos, para el deleite de la audiencia, con su impecable interpretación vocal e incuestionable carisma.

Mira cuánto ha cambiado Viviann, de La Academia Kids, a más de 7 años del reality show La originaria de Querétaro temía 14 años de edad cuando participó en el show.

Entre esos pequeños cantantes que conquistaron por completo el corazón del público se encontraba Adamaris Madrid, una niña de 10 años que con su afinada y privilegiada voz, gran técnica y pasión por el canto fascinó a todos con sus completas presentaciones sobre el escenario de TV Azteca.

Con sus indiscutibles habilidades artísticas y derroche de simpatía, logró ser la primera seleccionada del grupo de 20 concursantes, nunca fue sentenciada y llegó hasta la gran final de la emisión donde se alzó con el tercer lugar.

Sin embargo, desde que finalizó la transmisión del programa conducido por Ingrid Coronado han pasado casi 8 años en los que Adamaris ha dejado atrás la niñez para convertirse en una guapa jovencita que continúa imparable desarrollando su carrera artística.

Captura video

¿Qué pasó con Adamaris Madrid después de La Academia Kids?

Tras su notable participación en La Academia Kids, la originaria de Sinaloa que comenzó a desplegar sus alas artísticas a los 2 años continuó su recorrido en el programa La Hora de los Kids, una emisión de la televisora del Ajusco donde deleitó con sus talentos en diversos sketchs junto a otros exalumnos del concurso infantil de canto, como Eddy, Nahomy, Santiago, Esaú, Michelle, entre otros.

Captura video

Posterior a esto, Madrid prosiguió creciendo como artista con participaciones en numerosos festivales y presentaciones donde nuevamente conquistó con su don para cantar.

Facebook: Adamaris Madrid

Más adelante, comenzó a desarrollar de manera profesional su faceta actoral con su exitosa incursión al teatro musical y con participaciones en numerosas producciones televisivas de TV Azteca.

Facebook: Adamaris Madrid

Sobre las tablas, la enérgica y simpática jovencita ha maravillado interpretando papeles en un sinnúmero de puestas en escena como Santa Claus y la carta misteriosa, en la que compartió el escenario con otros compañeros de la primera generación de La Academia Kids; Peter Pan, Robin Hood, Frozen, el cuento y el exitoso musical Myst, my soundtrack, una obra en la que pudo ejercer todas sus pasiones: el canto, el baile y la actuación.

Facebook: Adamaris Madrid

Mientras, en la pequeña pantalla, la artista que desde pequeña comenzó su formación artística en clases particulares y dio sus primeros pasos en el medio como modelo en comerciales, dio sus “pininos” en unitarios y series como Mujeres rompiendo en silencio, Lo que callamos las mujeres, Están entre nosotros y Lupita. También ha participado en programas como Enamorándonos y se ha desempeñado como conductora.

Captura video

Por otro lado, en 2018, tuvo su gran debut en las telenovelas con un rol en Educando a Nina, una comedia romántica protagonizada por Cynthia Rodríguez donde además compartió créditos con estrellas como Antonio Gaona y Alex Sirvent.

Captura video

Así luce hoy Adamaris Madrid, de La Academia Kids

Hoy, la inolvidable Adamaris Madrid está convertida en una guapa joven próxima a cumplir sus 18 años que continúa dedicada al mundo de la interpretación mientras cursa sus estudios y explota otra facetas que la han hecho merecedora de una gran popularidad.

Aunque no se sabe qué carrera universitaria decidió cursar, la segunda de tres hermanas reiteró en una entrevista hace algunos años la importancia de continuar los estudios académicos a la par de su desarrollo como artista y entre sus opciones profesionales contemplaba desde el convertirse en veterinaria, hasta en productora de televisión. Empero, no por esto dejará de luchar por materializar su sueño de ser una gran estrella y vivir de sus bien desarrollados talentos.

Sobre la música, aunque no ha logrado lanzar ninguna producción musical propia hasta la fecha, no la ha descuidado. De hecho, Adamaris ha grabado algunos covers, con los que demuestra lo mucho que ha madurado su voz y maravilla con su gran capacidad interpretativa, que comparte a través de su canal de YouTube, donde es toda una celebridad.

Mira cómo luce hoy Eddy, el primer ganador de “La Academia Kids” El talentoso cantante tiene 19 años en la actualidad.

La joven, ahora radicada en Ciudad de México, ha encontrado en ser youtuber una nueva pasión y desde hace varios años se ha dedicado a crear contenido por esta plataforma donde cuenta con miles y miles de suscriptores en sus dos canales, uno dedicado para su lado profesional y otro para su faceta como vlogger.

Con el segundo, la artista lleva más de seis años conectándose con sus seguidores para exponer varios momentos de su vida personal, como todo lo relacionado con su fiesta de XV años o su paso por La Academia Kids; expresarse sobre diferentes temas y causar risas realizando diferentes retos, un contenido único con el que, aunado a su carisma y extrovertida personalidad, ha logrado amasar casi 180 mil suscripciones.

En cuanto a sus otras redes sociales, como Instagram, la también influencer cuenta con más de 25 mil seguidores a los que igualmente les comunica sobre sus aficiones, los mantiene al día con sus proyectos y exhibe otros aspectos de ella, como el hecho de que es muy cercana con su familia y que ama jugar videojuegos.

Asimismo, demuestra ser una persona noble que le encantan los animales y tiene como mascota a un gato llamado Gary que adora. Del mismo modo, la fan de Camila Cabello y Ariana Grande presume la relación sentimental que tiene con un joven llamado Juan Ángel Galicia.

Y comprueba que todavía mantiene el contacto con algunos de los exalumnos de la primera temporada de La Academia Kids, como Eddy, a quien incluso invitó a su tradicional fiesta por sus 15 años.

Por supuesto, la divertida y talentosa sinaloense tampoco duda en divulgar varias postales donde muestra que pese al evidente “estirón” que se ha dado los últimos casi 8 años, sigue conservando la misma carita con la que los televidentes mexicanos la conocieron en 2013.

Con 17 años, Adamaris Madrid ha logrado triunfar en sus muchas facetas, lo que le ha valido grandes reconocimientos y experiencias con las que se ha nutrido para proseguir en la persecución de sus grandes sueños.

No obstante, pese a los éxitos y el gran futuro que tiene por delante, dentro y fuera de las plataformas sociales, no olvida cómo fue participar en La Academia Kids, el concurso que si bien no ganó, le abrió de par en par las puertas hacia las oportunidades.

“Mi experiencia en La Academia Kids fue y será para siempre inolvidable. La verdad fue muy bonita y agradezco a Dios por darme la oportunidad de haber estado (…). Aprendí muchísimas cosas", aseguró en una plática para el programa El Rincón de los niños en 2017.

También te puede interesar.